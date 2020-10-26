Стрельба на участке: в Винницкой области пытались "отжать" бюллетени у председателя комиссии

В Винницкой области 26 октября ночью двое мужчин напали на избирательную комиссию.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Facebook.

Так, в Тульчинском районе напали на избирательную комиссию, которая после подсчета голосов выходила из помещения участка с избирательной документацией.

"Около четырех часов утра в Тульчине к членам комиссии, которые выходили из помещения здания, где расположился избирательный участок, подъехал автомобиль "Ауди". Из машины выбежали двое мужчин и стали угрожать физической расправой председателю и членам комиссии. Злоумышленники пытались отобрать у председателя комиссии бюллетени и избирательную документацию, обвиняя членов комиссии в фальсификации и угрожая полицейскому", – рассказал начальник ГУНП в Винницкой области Иван Ищенко.

Реклама

Сотрудник полиции, который сопровождал транспортировку документации применил табельное оружие, осуществив выстрел вверх, и вызвал подмогу.

Нападавшими оказались 25 и 29-летние жители села Нестерварка Тульчинского района, они находились в состоянии алкогольного опьянения.

За такие правонарушения предусмотрено до 7 лет лишения свободы.

Реклама

Отметим, в день местных выборов полиция зафиксировала 4375 заявлений и сообщений о нарушениях по всей Украине.

Напомним, в Сумской области в селе Сосновка Конотопского района работал фейковый избирательный участок.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

Реклама