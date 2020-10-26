Второй тур выборов мэров может пройти в декабре – ЦИК

Центральная избирательная комиссия не исключает, что второй тур выборов мэров в некоторых городах может пройти не в ноябре, как в большинстве, а в декабре.

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Об этом сообщил замглавы ЦИК Сергей Дубовик, передают "Українські новини".

Он объяснил, что такая задержка с проведением второго тура может произойти из-за судебных разбирательств

"На установление результатов выборов у территориальных избирательных комиссий есть 12 дней. Но кто-то может установить их быстрее. Поэтому дата второго тура не может быть одинаковой. Тем более, никто не сказал, что эти результаты не будут оспорены. В таком случае выборы сместятся до принятия решения судом. Судебное рассмотрение – это, условно говоря, еще неделя. То есть второй тур может состояться и в начале декабря", – сказал Дубовик.

Он добавил, что, в соответствии с календарным планом проведения местных выборов, результаты должны быть установлены до 6 ноября включительно, а второй тур выборов мэра в городах с более 75 тыс. избирателей, где 25 октября ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, должен быть назначен на воскресенье в пределах трехнедельного срока после подписания протокола.

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Дубовик подчеркнул, что невозможно точно назвать даты, когда в разных городах может пройти второй тур.

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"Три недели для проведения второго тура выборов – это не аксиома. По Избирательному кодексу выборы необходимо назначить не на воскресенье третьей недели, а на воскресенье в течение трех недель", – уточнил он.

Замглавы ЦИК добавил, что теоретически выборы могут быть назначены даже на 1 ноября, но это очень маловероятно.

"Второй тур могут назначить быстро, если будут готовы его проводить. Но, понятно, что есть разумные сроки и разумный подход. В идеале может быть 15 ноября. Но это малореально. Как правило, голосование будет назначаться на 22 и 29 ноября", – рассказал Дубовик.

Кроме того, по его мнению, сами члены комиссий не заинтересованы в быстром установлении результатов выборов, поскольку за каждый день работы они получают зарплату.

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Напомним, в Гражданской сети "Опора" объяснили, что дата проведения второго тура голосования на выборах мэров крупных украинских городов зависит от скорости обработки избирательных бюллетеней и может отличаться в разных регионах.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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