В Одессе после выборов бюллетени разрезали болгаркой (видео)

В воскресенье, 25 октября, в Украине прошли местные выборы. По данным Центральной избирательной комиссии проголосовать пришли всего 37% избирателей.
В Сети появилось видео, как в Одессе неиспользованные бюллетени разрезали болгаркой.
К слову, сразу после завершения местных выборов начался подсчет голосов, в том числе социологическими компаниями. Уже известны данные экзитполов о прохождении партий в некоторые областные советы, в том числе и в Одесский.
Ранееэксперты провели экзитполы в 12 городах: Киев, Харьков, Одесса, Львов, Днепр, Кривой Рог, Винница, Николаев, Мариуполь, Черкассы, Черновцы и Ужгород
Напомним, по данным ЦИК предварительная явка на местных выборах составила 37%. Больше всего избирателей пришло на избирательные участки в Тернопольской области, меньше всего в Донецкой.
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