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В Одессе после выборов бюллетени разрезали болгаркой (видео)

26 октября, 01:37

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В Одессе нашли свой метод, как уничтожить неиспользованные бюллетени

В воскресенье, 25 октября, в Украине прошли местные выборы. По данным Центральной избирательной комиссии проголосовать пришли всего 37% избирателей.

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В Сети появилось видео, как в Одессе неиспользованные бюллетени разрезали болгаркой.


Видео: Одесса INFO

К слову, сразу после завершения местных выборов начался подсчет голосов, в том числе социологическими компаниями. Уже известны данные экзитполов о прохождении партий в некоторые областные советы, в том числе и в Одесский.

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Напомним, по данным ЦИК предварительная явка на местных выборах составила 37%. Больше всего избирателей пришло на избирательные участки в Тернопольской области, меньше всего в Донецкой.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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