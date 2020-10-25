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Результаты экзитполов. За кого голосовали украинцы на выборах в городские советы (список)

25 октября, 22:36

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Исследование провели в 12 городах

Украинцы уже отдали свои голоса за фаворитов на местных выборах 25 октября, начался подсчет голосов. Однако данные экзитполов относительно партий в городские советы уже известны.

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В рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24" эксперты провели экзитполы в 12 городах: Киев, Харьков, Одесса, Львов, Днепр, Кривой Рог, Винница, Николаев, Мариуполь, Черкассы, Черновцы и Ужгород.

В тренде
КИУ прогнозирует длительный процесс подсчета голосов на местных выборах

Результаты проведенных экзитполов следующие:

Киев

  1. "УДАР" – 19,74%;
  2. "Европейская солидарность" – 17,76%;
  3. "Слуга народа" – 10,28%;
  4. "Батьківщина" – 8,61%;
  5. "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 7,77%;
  6. "Єдність Олександра Омельченка" – 5,94%;
  7. "Голос" – 5,65%;
  8. "Сила и честь" – 4,53%;
  9. "Победа Пальчевского" – 4,08%;
  10. "Свобода" – 3,71%.

Харьков

  1. "Блок Кернеса – Успешный Харьков!" – 39,52%;
  2. "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 16,99%;
  3. "Слуга народа" – 12,39%;
  4. "Европейская солидарность" – 9,17%;
  5. "Партия Шария" – 6,41%.

Одесса

  1. "Доверяй делам" (23,77%);
  2. "Оппозиционная платформа – За жизнь" (22,38%);
  3. "Слуга народа" (15,95%);
  4. "Европейская солидарность" (12,72%);
  5. "Партия Шария" (7,63%);
  6. "Украинская морская партия Сергея Кивалова" (4,16%);
  7. "За майбутнє" (3,32%);
  8. "Сила и честь" (2,09%);
  9. "Батькивщина" (1,8%);
  10. "Блок Эдуарда Гурвица" (1,56%).

Львов

  1. "Европейская солидарность" – 30,74%;
  2. "Объединение "Самопомощь" – 24,12%;
  3. "Голос" – 9,78%;
  4. "Свобода" – 7,52%;
  5. "ВАРТА" – 5,06%;
  6. "Слуга народа" – 4,74%;
  7. Украинская галицкая партия – 4,65%;
  8. "Народний рух Украины" – 2,46%;
  9. "Батькивщина" – 2,41%;
  10. "Гражданская позиция" – 2,19%.

Днепр

  1. "Пропозиция" – 28,33%;
  2. "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 17,15%;
  3. "Слуга народа" – 15,21%;
  4. "Громадская сила" – 10,44%;
  5. "Европейская солидарность" – 7,50%;
  6. "Украинская перспектива" – 5,24%;
  7. "Партия Шария" – 4,41%;
  8. ДемАльянс – 3,15%;
  9. "Батьківщина" – 2,21%;
  10. "Национальный корпус" – 1,79%.

Кривой Рог

  1. "Слуга народа" – 32,90%;
  2. "Блок Вилкула "Украинская перспектива" – 31,22%;
  3. "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 12,27%;
  4. "Сила людей" – 6,96%;
  5. "Батьківщина" – 4,14%;
  6. "Европейская солидарность" – 3,95%;
  7. "Партия Шария" – 2,67%;
  8. "За майбутнє" – 2,25%;
  9. "Наш край" – 1,86%;
  10. "Пропозиція" – 1,78%;

Винница

  1. "Украинская стратегия Гройсмана" – 49,56%;
  2. "Европейская солидарность" – 12%;
  3. "Слуга народа" – 11,58%;
  4. "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 6,64%;
  5. А вот "Батькивщина" не дотягивает со своими 3,92%.

Николаев

  1. "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 26,74%
  2. "Пропозиція" – 23,79%
  3. "Слуга народа" – 19,62%
  4. "Европейская солидарность" – 6,87%
  5. "Партия Шария" – 5,48%
  6. "Наш край" – 5,37%
  7. "Николаевцы" – 4,32%
  8. "За майбутнє" – 3,98%
  9. "Победа Пальчевского" – 1,25%
  10. "Батькивщина" – 1,05%

Мариуполь

  1. "Блок Вадима Бойченко" – 45,96;
  2. "Оппозиционная платформа – "За життя" – 30,69;
  3. "Партия Шария" – 6,56;
  4. "Сила людей" – 4,57;
  5. "Слуга народа" – 6,28.

Черкассы

  1. "Слуга народа" – 20,68%;
  2. "За майбутнє" – 13,32%;
  3. "Голос" – 12,05%;
  4. "Европейская солидарность" – 10,92%;
  5. ВО "Черкасчина" – 8,70%.

Черновцы

  1. "Единая альтернатива" – 22,14%;
  2. "Слуга народа" – 14,74%;
  3. "Команда Михайлишина" – 12,21%;
  4. "Европейская солидарность" – 10,85%;
  5. "Пропозиція" – 8,82%.

Ужгород

  1. "Слуга народа" – 18,91%
  2. "Батьківщина" – 12,21%
  3. "Родное Закарпатье" – 8,87%
  4. "Европейская солидарность" – 7,17%
  5. "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 5,88%
  6. "Партия венгров Украины" – 5,35%
  7. "За майбутнє" – 5,21%
  8. "Альтернатива" – 4,86%
  9. "Команда Андрея Балоги" – 3,3%
  10. "Сила и честь" – 3,21%

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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Киев Одесса Харьков Львов горсовет местные выборы
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