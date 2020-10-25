Результаты экзитполов. За кого голосовали украинцы на выборах в городские советы (список)

Украинцы уже отдали свои голоса за фаворитов на местных выборах 25 октября, начался подсчет голосов. Однако данные экзитполов относительно партий в городские советы уже известны.

Реклама

В рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24" эксперты провели экзитполы в 12 городах: Киев, Харьков, Одесса, Львов, Днепр, Кривой Рог, Винница, Николаев, Мариуполь, Черкассы, Черновцы и Ужгород.

В тренде КИУ прогнозирует длительный процесс подсчета голосов на местных выборах

Результаты проведенных экзитполов следующие:

Киев

"УДАР" – 19,74%; "Европейская солидарность" – 17,76%; "Слуга народа" – 10,28%; "Батьківщина" – 8,61%; "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 7,77%; "Єдність Олександра Омельченка" – 5,94%; "Голос" – 5,65%; "Сила и честь" – 4,53%; "Победа Пальчевского" – 4,08%; "Свобода" – 3,71%.

Харьков

"Блок Кернеса – Успешный Харьков!" – 39,52%; "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 16,99%; "Слуга народа" – 12,39%; "Европейская солидарность" – 9,17%; "Партия Шария" – 6,41%.

Одесса

"Доверяй делам" (23,77%); "Оппозиционная платформа – За жизнь" (22,38%); "Слуга народа" (15,95%); "Европейская солидарность" (12,72%); "Партия Шария" (7,63%); "Украинская морская партия Сергея Кивалова" (4,16%); "За майбутнє" (3,32%); "Сила и честь" (2,09%); "Батькивщина" (1,8%); "Блок Эдуарда Гурвица" (1,56%).

Львов

"Европейская солидарность" – 30,74%; "Объединение "Самопомощь" – 24,12%; "Голос" – 9,78%; "Свобода" – 7,52%; "ВАРТА" – 5,06%; "Слуга народа" – 4,74%; Украинская галицкая партия – 4,65%; "Народний рух Украины" – 2,46%; "Батькивщина" – 2,41%; "Гражданская позиция" – 2,19%.

Днепр

"Пропозиция" – 28,33%; "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 17,15%; "Слуга народа" – 15,21%; "Громадская сила" – 10,44%; "Европейская солидарность" – 7,50%; "Украинская перспектива" – 5,24%; "Партия Шария" – 4,41%; ДемАльянс – 3,15%; "Батьківщина" – 2,21%; "Национальный корпус" – 1,79%.

Кривой Рог

"Слуга народа" – 32,90%; "Блок Вилкула "Украинская перспектива" – 31,22%; "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 12,27%; "Сила людей" – 6,96%; "Батьківщина" – 4,14%; "Европейская солидарность" – 3,95%; "Партия Шария" – 2,67%; "За майбутнє" – 2,25%; "Наш край" – 1,86%; "Пропозиція" – 1,78%;

Винница

"Украинская стратегия Гройсмана" – 49,56%; "Европейская солидарность" – 12%; "Слуга народа" – 11,58%; "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 6,64%; А вот "Батькивщина" не дотягивает со своими 3,92%.

Николаев

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 26,74% "Пропозиція" – 23,79% "Слуга народа" – 19,62% "Европейская солидарность" – 6,87% "Партия Шария" – 5,48% "Наш край" – 5,37% "Николаевцы" – 4,32% "За майбутнє" – 3,98% "Победа Пальчевского" – 1,25% "Батькивщина" – 1,05%

Мариуполь

"Блок Вадима Бойченко" – 45,96; "Оппозиционная платформа – "За життя" – 30,69; "Партия Шария" – 6,56; "Сила людей" – 4,57; "Слуга народа" – 6,28.

Черкассы

"Слуга народа" – 20,68%; "За майбутнє" – 13,32%; "Голос" – 12,05%; "Европейская солидарность" – 10,92%; ВО "Черкасчина" – 8,70%.

Черновцы

"Единая альтернатива" – 22,14%; "Слуга народа" – 14,74%; "Команда Михайлишина" – 12,21%; "Европейская солидарность" – 10,85%; "Пропозиція" – 8,82%.

Ужгород

"Слуга народа" – 18,91% "Батьківщина" – 12,21% "Родное Закарпатье" – 8,87% "Европейская солидарность" – 7,17% "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 5,88% "Партия венгров Украины" – 5,35% "За майбутнє" – 5,21% "Альтернатива" – 4,86% "Команда Андрея Балоги" – 3,3% "Сила и честь" – 3,21%

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

Реклама