Результаты экзитполов. За кого голосовали украинцы на выборах в городские советы (список)

Украинцы уже отдали свои голоса за фаворитов на местных выборах 25 октября, начался подсчет голосов. Однако данные экзитполов относительно партий в городские советы уже известны.
В рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24" эксперты провели экзитполы в 12 городах: Киев, Харьков, Одесса, Львов, Днепр, Кривой Рог, Винница, Николаев, Мариуполь, Черкассы, Черновцы и Ужгород.
Результаты проведенных экзитполов следующие:
Киев
- "УДАР" – 19,74%;
- "Европейская солидарность" – 17,76%;
- "Слуга народа" – 10,28%;
- "Батьківщина" – 8,61%;
- "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 7,77%;
- "Єдність Олександра Омельченка" – 5,94%;
- "Голос" – 5,65%;
- "Сила и честь" – 4,53%;
- "Победа Пальчевского" – 4,08%;
- "Свобода" – 3,71%.
Харьков
- "Блок Кернеса – Успешный Харьков!" – 39,52%;
- "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 16,99%;
- "Слуга народа" – 12,39%;
- "Европейская солидарность" – 9,17%;
- "Партия Шария" – 6,41%.
Одесса
- "Доверяй делам" (23,77%);
- "Оппозиционная платформа – За жизнь" (22,38%);
- "Слуга народа" (15,95%);
- "Европейская солидарность" (12,72%);
- "Партия Шария" (7,63%);
- "Украинская морская партия Сергея Кивалова" (4,16%);
- "За майбутнє" (3,32%);
- "Сила и честь" (2,09%);
- "Батькивщина" (1,8%);
- "Блок Эдуарда Гурвица" (1,56%).
Львов
- "Европейская солидарность" – 30,74%;
- "Объединение "Самопомощь" – 24,12%;
- "Голос" – 9,78%;
- "Свобода" – 7,52%;
- "ВАРТА" – 5,06%;
- "Слуга народа" – 4,74%;
- Украинская галицкая партия – 4,65%;
- "Народний рух Украины" – 2,46%;
- "Батькивщина" – 2,41%;
- "Гражданская позиция" – 2,19%.
Днепр
- "Пропозиция" – 28,33%;
- "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 17,15%;
- "Слуга народа" – 15,21%;
- "Громадская сила" – 10,44%;
- "Европейская солидарность" – 7,50%;
- "Украинская перспектива" – 5,24%;
- "Партия Шария" – 4,41%;
- ДемАльянс – 3,15%;
- "Батьківщина" – 2,21%;
- "Национальный корпус" – 1,79%.
Кривой Рог
- "Слуга народа" – 32,90%;
- "Блок Вилкула "Украинская перспектива" – 31,22%;
- "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 12,27%;
- "Сила людей" – 6,96%;
- "Батьківщина" – 4,14%;
- "Европейская солидарность" – 3,95%;
- "Партия Шария" – 2,67%;
- "За майбутнє" – 2,25%;
- "Наш край" – 1,86%;
- "Пропозиція" – 1,78%;
Винница
- "Украинская стратегия Гройсмана" – 49,56%;
- "Европейская солидарность" – 12%;
- "Слуга народа" – 11,58%;
- "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 6,64%;
- А вот "Батькивщина" не дотягивает со своими 3,92%.
Николаев
- "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 26,74%
- "Пропозиція" – 23,79%
- "Слуга народа" – 19,62%
- "Европейская солидарность" – 6,87%
- "Партия Шария" – 5,48%
- "Наш край" – 5,37%
- "Николаевцы" – 4,32%
- "За майбутнє" – 3,98%
- "Победа Пальчевского" – 1,25%
- "Батькивщина" – 1,05%
Мариуполь
- "Блок Вадима Бойченко" – 45,96;
- "Оппозиционная платформа – "За життя" – 30,69;
- "Партия Шария" – 6,56;
- "Сила людей" – 4,57;
- "Слуга народа" – 6,28.
Черкассы
- "Слуга народа" – 20,68%;
- "За майбутнє" – 13,32%;
- "Голос" – 12,05%;
- "Европейская солидарность" – 10,92%;
- ВО "Черкасчина" – 8,70%.
Черновцы
- "Единая альтернатива" – 22,14%;
- "Слуга народа" – 14,74%;
- "Команда Михайлишина" – 12,21%;
- "Европейская солидарность" – 10,85%;
- "Пропозиція" – 8,82%.
Ужгород
- "Слуга народа" – 18,91%
- "Батьківщина" – 12,21%
- "Родное Закарпатье" – 8,87%
- "Европейская солидарность" – 7,17%
- "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 5,88%
- "Партия венгров Украины" – 5,35%
- "За майбутнє" – 5,21%
- "Альтернатива" – 4,86%
- "Команда Андрея Балоги" – 3,3%
- "Сила и честь" – 3,21%
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