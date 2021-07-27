Українська
$ 26,98
31,81
  1. Последние новости Украины

ЦИК зарегистрировал нового нардепа вместо Монастырского

27 июля 2021 16:58

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Новый нардеп является IT-специалистом, после парламентских выборов он работал в штабе партии "Слуга народа" в Сумской области

Нардеп Антон Швачко. Фото: facebook.com/Anton.Shvachko.1992

Нардеп Антон Швачко. Фото: facebook.com/Anton.Shvachko.1992

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала Антона Швачко народным депутатом. Он прошел в парламент, поскольку Денис Монастырский из "Слуги народа" был назначен министром внутренних дел.

Реклама

Об этом стало известно во время заседания ЦИК 27 июля.

Отметим, Швачко является активистом Сумской организации "Слуги народа". Он родился 11 декабря 1992 года. Имеет высшее образование и проживает в Сумах. На парламентских выборах 2019 года включен в избирательный список СН под № 139.

Читайте также: "Более семи очень тяжелых и бурных лет": Шкиряк уволился из МВД сразу после отпуска

В тренде
Суд по депортации Саакашвили и 1033-летие Крещения Киевской Руси – анонсы СЕГОДНЯ
Депортация Саакашвили в 2018 году и Крестній ход в Киеве / коллаж "Сегодня"

Также напомним, 13 июля, министр внутренних дел Арсен Аваков подал в отставку. Поначалу в Раде заявили, что заявление было внезапным, кого будут рассматривать на его место – пока не знают. Позднее на заседании фракции "Слуга народа" президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру Дениса Монастырского, которую депутаты поддержали аплодисментами.

Реклама

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Новый глава МВД: все подробности

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

За Испанией – Португалия. Какие страны ЕС и на каких условиях уже пускают украинцев (обновляется)
За Испанией – Португалия. Какие страны ЕС и на каких условиях уже пускают украинцев (обновляется)Украина
Пенсия зависит от стажа. Кто в Украине может получать от 40% зарплаты и больше
Пенсия зависит от стажа. Кто в Украине может получать от 40% зарплаты и большеЭкономика
Доллар начал стремительно дешеветь – что происходит на валютном рынке
Доллар начал стремительно дешеветь – что происходит на валютном рынкеФинансы
Португалия открывает въезд для украинцев: дата
Португалия открывает въезд для украинцев: датаУкраина
Доллар на межбанке пробил ценовое
Доллар на межбанке пробил ценовое "дно": что дальшеФинансы
Сдать и потерять квартиру. Аферисты освоили новые мошеннические схемы
Сдать и потерять квартиру. Аферисты освоили новые мошеннические схемыНедвижимость

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять