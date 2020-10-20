Далай-лама впервые пообщался с украинцами: о чем говорил буддийский духовный лидер

Лауреат Нобелевской премии мира Далай-лама XIV сегодня, 20 октября, впервые пообщался с украинцами в прямом эфире.

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"Сегодня" собрали основные моменты беседы буддийского духовного лидера в одном материале. Полную трансляцию разговора Далай-ламы с украинцами можно посмотреть ниже.

О единстве украинцев

"Я тибетец, но большую часть своей жизни я провел в Индии. Если я буду слишком много думать, что я тибетец, тогда психологически и ментально мы будем находить различия. Но я всегда подчеркиваю, что все мы люди. Конечно, Индия и Тибет исторически имели много связей. И поскольку я чувствую единство с семью миллиардами людей, куда бы я ни поехал, я всегда чувствую, что мы одинаковые, мы едины", – отметил он.

Далай-лама подчеркнул, что у украинцев есть общий язык и культура, поэтому осталось реализовать общую свободу.

"Так же и с вами. В первую очередь, вы люди, вы европейцы. У вас есть общая культура, общий язык. Теперь необходимо, чтобы вы реализовали общую свободу. В тоталитарной системе центральная власть пыталась контролировать разум людей, но это устарело. Теперь вы видите, как тоталитарные системы просто не подходят человеческому обществу. СССР распался, Китай еще остается, но и он изменится", – считает духовный лидер Тибета.

Про пандемию COVID-19

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"Очень жаль, что эта болезнь пришла. Но если вспомнить историю, в человеческих обществах различные болезни появлялись и исчезали. Теперь из-за обилия информации, потому, что мы живем в этой новой современной реальности. Уже весь мир охвачен глобальной экономикой, глобальными связями. И теперь мы видим, что восток зависит от запада, юг от севера, и наоборот. И вот когда появляется такая болезнь, она быстро распространяется по миру. Я очень благодарен всем ученым, врачам, медсестрам и медбратам, которые заботятся о больных", – сказал Далай-лама.

Он считает, что главное – сохранять надежду.

"Если только волноваться, если терять надежду, это не принесет пользы. Сейчас ученые и врачи занимаются активной исследовательской работой и нам необходимо сохранять отвагу, уверенность, необходимо дальше работать. Если мы теряем надежду, если мы деморализуемся, это путь к провалу. Нам необходимо сохранять преданность, и так мы сможем все проблемы преодолеть", – отметил буддийский духовный лидер.

Далай-лама подчеркнул, что если ничего нельзя сделать, то нужно просто принять это как часть реальности.

Об образовании

"Сейчас очень важно, чтобы учитель показывал путь в будущее для молодежи. Существующее современное образование, как я уже говорил, во многом основано на материальных ценностях. Но теперь этого недостаточно для образования. Теперь нам надо больше внимания уделять нашим внутренним ценностям, внутреннему спокойствию... В современном образовании, я думаю, необходимо включать элементы образования о нашем уме, о психологии. Потому что это может дать внутренний покой. Сейчас современное образование, если оно берет во внимание только внешнее, только материальные, то этого недостаточно, необходимо обучать знанию внутреннего мира", – сказал духовный лидер Тибета.

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Ранее мы сообщали, что Далай-лама надеется дожить до 100 лет.

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