Демарш Femen на выборах: что произошло с девушкой, которая разделась перед Зеленским

Активистка Femen, которая задрала юбку и показала интимное место, когда президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой шли к избирательному участку, доставлена в полицию.

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Об этом сообщает "Сегодня".

"Девушка, которая нарушила порядок возле избирательного участка в Оболонском районе Киева, сейчас доставлена в полицию", – сказала пресс-офицер Оболонского управления полиции Диана Шутько.

В полиции не исключают, что на активистку Femen будет наложен штраф.

Ранее мы сообщали, что Комитет избирателей Украины фиксирует первые нарушения на выборах. На некоторых участках кабинок для голосования не было вообще, противоэпидемические мероприятия нарушаются.

Читайте все подробности в текстовой трансляции "Сегодня".

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Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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