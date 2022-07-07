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Дерусификация в действии: в Переяславе снесли символ "воссоединения" с Россией (фото)

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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7 июля, 14:35
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Город избавился от символа дружбы со страной-агрессором
В Киевской области снесли монумент в честь "воссоединения" Украины с Россией
В Киевской области снесли монумент в честь "воссоединения" Украины с Россией / Фото: Коллаж: Сегодня

В городе Переяслав Киевской области снесли монумент, установленный к 300-летию "воссоединения" Украины с Россией.

Об этом глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил в Facebook.

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"Буча, Ирпень, Бородянка, Гостомель, Мощун и другие населенные пункты Украины, где российская армия совершала зверства против человечности, в очередной раз доказали, что о "воссоединении" или "дружбе" с рашистами речь идти не может", – отметил он.

Кулеба уточнил, что памятник демонтирован по решению громады и органа местного самоуправления.

/ Фото: Facebook/Алексей Кулеба

/ Фото: Facebook/Алексей Кулеба

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Снос памятника также прокомментировал городской голова Переяслава Вячеслав Саулко:

"Сегодня переяславцы окончательно разрушили советский миф о вечной дружбе с Россией – в это утро монумент, посвященный 300-летию воссоединения официально уходит в историю. Сейчас мы его безопасно демонтировали и переместим в надежное место хранения".

Мэр отметил, что внутри громады "мы длительное время имели разногласия по этому поводу", но в условиях войны "многие наши горожан изменили свое мнение".

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/ Фото: Facebook/Вячеслав Саулко

В Киеве демонтировали символ "дружбы" с РФ

26 апреля в Киеве демонтировали бронзовую скульптуру двух рабочих "в знак воссоединения Украины с Россией". Скульптурная композиция, установленная в 1982 году, являлась частью арки Дружбы народов.

Прямо во время демонтажа скульптуры у российского рабочего отпала голова.

Скульптурную композицию из красного гранита, расположенную рядом с рабочими, также планируют разобрать. Арку подсветят цветами украинского флага.

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