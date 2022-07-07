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Дерусифікакція в дії: у Переяславі знесли символ "возз'єднання" з Росією (фото)

Павло Заяць Павло Заяць
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7 липня, 14:35
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Місто позбулося символа дружби з країною-агресором
На Київщині знесли монумент на честь "воз'єднання" України з Росією
На Київщині знесли монумент на честь "воз'єднання" України з Росією / Фото: Колаж: Сьогодні

У місті Переяслав Київської області знесли монумент, встановлений до 300-річчя "возз'єднання" України з Росією.

Про це голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив у Facebook.

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"Буча, Ірпінь, Бородянка, Гостомель, Мощун та інші населені пункти України, де російська армія чинила звірства проти людяності, вкотре довели, що про "возз'єднання" чи "дружбу" з рашистами мова йти не може", – зазначив він.

Кулеба уточнив, що пам'ятник демонтовано за рішенням громади та органу місцевого самоврядування.

/ Фото: Facebook/Олексій Кулеба

/ Фото: Facebook/Олексій Кулеба

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Знесення пам'ятника також прокоментував міський голова Переяслава В'ячеслав Саулко:

"Сьогодні переяславці остаточно зруйнували радянський міф про вічну дружбу з Росією – у цей ранок монумент, присвячений 300-річчю возз'єднання офіційно йде в історію. Наразі ми його безпечно демонтували і перемістимо у надійне місце зберігання".

Мер зазначив, що всередині громади "ми тривалий час мали розбіжності з цього приводу", але в умовах війни "багато наших містян змінило свою думку".

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/ Фото: Facebook/В'ячеслав Саулко

У Києві демонтували символ "дружби" з РФ

26 квітня у Києві демонтували бронзову скульптуру двох робітників "на знак возз'єднання України з Росією". Скульптурна композиція, встановлена у 1982 році, була частиною арки Дружби народів.

Прямо під час демонтажу скульптури у російського робітника відпала голова.

Скульптурну композицію з червоного граніту, розташовану поруч з робітниками, також планують розібрати. Арку підсвітлять кольорами українського прапора.

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