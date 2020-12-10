До локдауна будет много больных. Шмыгаль предупредил о вспышке коронавируса

Несмотря на ожидаемый рост заболеваемости, медицинская система без проблем должна справиться с наплывом пациентов

В Украине прогнозируют рост заболеваемости в январе. Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что суточное количество новых больных COVID-19 может достичь 25 тысяч человек.

Реклама

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде" и подчеркнул, что этот показатель не критический.

Он отметил, что на сегодняшний день медицинская система может выдержать и более 30 тысяч больных в день.

"Мы начали с 3 тыс. больных, при которых система легла бы. А потом дожили до 10 тыс., 15 тыс. Теперь мы понимаем, что при 32 тысячах больных в день и даже больше медицинская система будет выдерживать с учетом того, что мы увеличим сейчас количество коек с кислородом. И мы можем их увеличивать еще достаточно много", – сказал Шмыгаль.

При этом он озвучил прогноз по росту заболеваемости в январе.

В тренде Кафе и ресторанам разрешили работать дольше: как будет на Новый год

Реклама

"Предварительно расчеты, которые мы видим на первую декаду января, прогнозируют где-то в районе 20-25 тысяч заболевших в день. Мы не будем ждать 32 тыс., чтобы медицинская система рухнула. Конечно, карантин надо вводить к этой цифре", – добавил премьер.

Напомним, по состоянию на утро 10 декабря в Украине подтвердили 13 371 новый случай заражения коронавирусом (858 714 с начала эпидемии). За среду умерли 266 украинцев (14 470 с начала эпидемии), а выздоровели 13 903 человека (465 021 с начала эпидемии).

Тем временем министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, какой результат должен дать локдаун в январе.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама