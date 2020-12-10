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Степанов дал тревожный прогноз заболеваемости COVID-19 в январе

10 декабря, 09:23

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Жесткий карантин после Рождества поможет сбить волну заболеваемости

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в январе ожидается увеличение суточного количества больных COVID-19. Об этом он сказал во время онлайн-брифинга.

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Он отметил, что нынешнее количество новых больных в сутки – около 13 тыс. в последние дни – это достаточно много и это большая нагрузка на медицинскую систему.

"Если взять наше математическое моделирование, то все-таки мы прогнозируем увеличение количества заболевших – будем надеяться, что не в ураганном темпе. Кроме того, проведения новогодних праздников – они тоже дадут определенную вспышку и увеличение количества заболевших", – сказал Степанов.

Министр добавил, что жесткий карантин в январе поможет сбить волну заболеваемости.

Напомним, по состоянию на утро 10 декабря в Украине подтвердили 13 371 новый случай заражения коронавирусом (858 714 с начала эпидемии). За среду умерли 266 украинцев (14 470 с начала эпидемии), а выздоровели 13 903 человека (465 021 с начала эпидемии).

Как сообщали новости "Сегодня", правительство продлило общенациональный карантин до конца зимы. Также Кабмин утвердил и легкую версию локдауна, которую премьер Денис Шмыгаль назвал "зимними каникулами ради безопасности". Так, например, в условиях обычного карантина с ограничениями "оранжевой зоны" продлили работу заведений общепита до 23:00, а также ввели более жесткие ограничения на период с 8 по 24 января. Читайте подробнее, что запретят и как будем встречать Новый год.

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коронавирус заболеваемость Максим Степанов COVID-19

Источник: Сегодня

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