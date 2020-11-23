Долгое обучение и стереотипы на работе. Как это – быть женщиной-пилотом в Украине (видео)

В Украине очень мало женщин-пилотов. Из более 200 пилотов только десяток – женщины. "Сегодня" решили узнать, как это – быть женщиной-пилотом и что нужно сделать, чтобы ею стать.

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Юлия Слободянюк решила стать пилотом еще в девять лет. Сначала родители отнеслись к этому с шуткой, а в 14 лет она впервые поднялась в небо с инструктором. Далее – обучение в Кременчугском летном колледже и летная академия в Кропивницком. Но это еще не конец: диплом не дает права летать.

По словам Юлии, чтобы стать пилотом, нужен "налет часов". Он обойдется примерно в 35 000 долларов.

"Мне повезло, я выиграла конкурс, мой налет был оплачен. К сожалению, в нашей стране, как и во многих странах СНГ, государство не оплачивает этот налет, ты должен сам думать, где тебе отлетать, как тебе отлетать, где найти эти деньги", – сказала она.

Юлия добавила, что сначала юные пилоты учатся на маленьких турбовинтовых или поршневых самолетах. Сначала с инструктором, потом – без. Затем нужно сдавать экзамены. При этом человек, получивший лицензию, не может летать на разных самолетах.

Видео: Сегодня

"Я пилотирую Boeing-737 и не имею права летать на Airbus или на Boeing-747 или -777. Ты получаешь тейп-рейтинг – отметку в своем свидетельстве, что ты управляешь именно таким самолетом. Для того, чтоб получить тейп-рейтинг второго самолета, тебе надо пройти дорогостоящее обучение. Это как отметка в правах, категория", – объяснила она.

А Дмитрий Гришманов, командир самолета, летает уже 20 лет. Он рассказал, что на самолетах есть автопилот, однако за ним должен присматривать живой человек. Сейчас самолет может самостоятельно сесть на землю только при всех благоприятных условиях.

"Во всех современных самолетах технология работы самолета складывается так: один пилот летает, второй пилот ему помогает. То есть и второй пилот осуществляет управление самолетом, командир в это время ему помогает. Ведет радиосвязь, контролирует работу приборов, всех систем самолета, одновременно контролирует и второго пилота, потому что он за это отвечает", – рассказывает Дмитрий.

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По словам Дмитрия, люди удивляются, когда заходят на борт и слышат голос девушки-пилота. Сейчас из двух сотен пилотов в их компании женщин всего девять. Однако есть много девушек-вторых пилотов.

Также Дмитрий отметил, что в Украине мужчинам стать пилотом легче. Девушкам нужно "пробиваться локтями", при этом они должны показать себя с лучшей стороны. Те, кто все-таки достигл цели, очень упорные и умные женщины.

Пилот Юлия добавляет, что из-за профессии часто слышала как упреки, так и комплименты в свою сторону. Например, некоторые люди отказывались с ней летать, а пассажиры негативно реагировали, когда слышали женский голос.

"Иногда наоборот – пассажиры передают благодарность, Instagram спрашивают. Иногда попадаются люди, которые рассказывают: ты баба, иди вари борщи , а не вот это вот все. К сожалению, большинство из них девушки. Никакой дискриминации, никакого сексизма в кабинете нет. Мы приходим на работу, знаем каждый свои обязанности и делаем свою работу", подытожила она.

Напомним, ранее журналисты "Сегодня" пообщались с еще двумя пилотессами Еленой Коневской и Галиной Мараховской.

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