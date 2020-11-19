Дождь, снег и "каша" на дорогах: синоптик предупредила об ухудшении погоды

Украину уже засыпало снегом и это еще не конец. 20 ноября во многих областях страны ожидается мокрый снег, на дорогах будет скользко. Также стоит одеваться теплее – на улице будет небольшой мороз или всего несколько градусов тепла.
Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.
По ее словам, завтра между антициклонами Udo и Thodo вклинится атмосферный фронт северного циклона, который принесет с собой дождь и снег, снежную "кашу" на дорогах, а где будут небольшие "минусы" или "ноль" – гололедица.
- В пятницу на севере, западе, местами в центре (кроме Днепра с районами) большая вероятность дождя и снега.
- На востоке Украины и на юге завтра сухо, лишь в Крыму и на Приазовье влажность иногда увеличится.
- Температура воздуха ожидается низкой: ночью от +3 до -4 градусов, в восточных областях местами до 6-8 градусов мороза.
- Днем в Украине 0-5 градусов выше нуля, на востоке местами до 2 градусов мороза.
- В Киеве 20 ноября ожидается дождь и снег, будет скользко и плохая видимость. Ночью до 2 мороза, днем до 2 тепла.
Диденко добавила, что там, где столбики термометров будут приближаться к нулю и ниже, – гололедица.
Напомним, 17 ноября Киев присыпало первым снегом. "Заметало" целый вечер во всех районах столицы. Температура упала до двух градусов мороза, что не позволило снегу превратиться в слякоть.
Как сообщали новости "Сегодня", заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказывала, будет ли эта зима аномально теплой. По ее словам, будет теплее обычного, но без аномального потепления.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк