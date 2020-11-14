Будет ли эта зима аномально теплой: климатолог озвучила прогноз

Вера Балабух объяснила, как Атлантический и Северный Ледовитый океаны влияют на погоду в Украине

Пока в Украине только ожидают первый снег, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух дала прогноз на будущую зиму. Климатолог говорит, что будет теплее обычного, но аномального тепла, как в прошлом году, ждать не стоит.

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Об этом она рассказала "Апострофу".

По ее словам, температура зимой у нас будет выше нормы из-за того, что Атлантический и Северный Ледовитый океаны имеют сейчас очень высокую температуру, а именно они влияют на климат в Европе

"Все это влияет на атмосферные процессы, что в конце концов приведет к увеличению меридиональности этих процессов, то есть усилятся более южные и северные потоки. Ожидается, что на территории Юго-Восточной Европы, в том числе и Украины, будет преобладать более теплые и сухие воздушные массы, поступающие с африканского континента и Азии", – объяснила климатолог.

Будущая зима вряд ли будет теплее, чем предыдущая, хотя температура в среднем все равно будет выше нормы на 2 градуса.

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"Когда мы говорим, что нас ожидает более теплая зима, мы говорим об общих тенденциях. Да, где-то на 60% будет преобладать теплая погода, выше нормы. Но определенное количество дней будет попадать в климатическую норму, и вероятность, что будет похолодание, конечно есть", – отметила она.

Как сообщали новости "Сегодня", народный синоптик Леонид Горбань рассказывал, когда ударят сильные морозы. По его словам, календарная зима начнется довольно плавно, без резких изменений погоды, а раскочегарится ближе к Новому году.

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