Народный синоптик рассказал, когда ударят сильные морозы

Календарная зима начнется довольно плавно, без резких изменений погоды, а раскочегарится ближе к Новому году

После прошлогодней аномально теплой зимы украинцы задаются вопросом, что нас ждет в этом сезоне. Будущая зима в целом не будет очень холодной, но периодически нас ждут сильные морозы – первые ударят во второй половине декабря.

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Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань, передает "Апостроф".

Так, сильное похолодание ждет украинцев с 18 декабря, когда ночью столбики термометров опустятся до 13 градусов мороза. Морозы продержатся до конца месяца, в последние дни также выпадут снег с дождем.

Первые дни нового года порадуют украинцев небольшим снегом, и комфортной зимней температурой в 2-3 градуса мороза. Затем потеплеет до +2 днем. До 15 января температура воздуха будет колебаться в пределах 0 градусов, осадки ожидаются 9-10 и 13 числа.

А вот с 15 января будет резкое снижение температуры – до -16 градусов ночью, а также сильные осадки в виде снега. Сильные морозы сохранятся до 8 февраля.

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Потом дней 10 ожидается температура в районе нуля градусов, а с 20-го февраля начнет теплеть до +2 и пойдет мокрый снег.

А тем временем в ближайшие выходные в Украине погода немного подпортится. Как сообщали новости "Сегодня", согласно прогнозу синоптика Наталии Диденко, в ближайшие пару дней даже возможен мокрый снег.

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