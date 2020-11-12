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"Возможен мокрый снег": синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни

12 ноября, 13:31

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В пятницу ожидаются туманы с ухудшением видимости до 100-400 метров

В Украине продолжает опускаться температура воздуха. В ближайшие дни ожидаются и ночные морозы, и дневные несколько градусов тепла, а на выходных даже есть вероятность дождя и мокрого снега.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, в пятницу, 13 ноября, на большей части территории Украины без осадков, периодические туманы с ухудшением видимости до 100-400 метров и холодно.

"Температура воздуха ближайшей ночью от 3 мороза до +4 градусов – зимнюю резину обязательно поставьте. На юге до +6 градусов, днем в пятницу ожидается 3-8 градусов, на Закарпатье и в южной части до +10. В Киеве в пятницу будет сухо и свежо, ночью 0-2 градуса тепла, днем 4-6 градусов", – написала Диденко.

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"Возможен мокрый снег": синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни

На выходных будет тоже холодно. В субботу-воскресенье на севере появятся небольшие осадки в виде дождя и, возможно, мокрого снега. На остальной территории Украины – без существенных осадков, добавила синоптик.

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее популярный украинский курорт засыпало снегом, а температура воздуха там снизилась до -4 градусов.

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погода прогноз погоды синоптик наталка диденко

Источник: Сегодня

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