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Популярный украинский курорт засыпало снегом (фото)

31 октября, 12:40

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Температура воздуха понизилась до -4 °С

В субботу, 31 октября, в высокогорье Карпат выпал снег.

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Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

Температура воздуха понизилась до 4 градусов мороза, мелкий снег.

"По состоянию на 7:55, 31.10.2020 на г. Поп Иван Черногорский облачно, видимость до 60 метров, ветер восточный, 4-5 м/с", – говорится в сообщении.

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Ранее мы сообщали, что в Карпатах гору Поп Иван Черногорский покрыло снегом. Температура воздуха опустилась до -2 градусов. А бывшую обсерваторию Белый Слон покрыло снегом.

Синоптики прогнозируют, что ноябрь, в отличие от двух предыдущих, наполовину летних месяцев, с первых дней покажет: он – месяц осенний. С холодными дождями, мокрым снегом и даже заморозками.

Какой ожидается погода в ноябре, подробно разобрался сайт "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

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