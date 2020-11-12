Температура воздуха в Украине продолжает опускаться: прогноз на 12 ноября (карта)

В Украине сегодня, 12 ноября, будет преимущественно солнечно. Осадков не ожидается, хотя небольшая облачность на небе будет наблюдаться целый день.
Как сообщили в Укргидрометцентре, холоднее всего будет на востоке страны. Там температура воздуха установится на уровне 2-5 градусов тепла.
В западных областях столбики термометров покажут 5-7 градусов выше нуля.
На севере страны ожидается 4-7 градусов с отметкой плюс, а на юге сохранится 6-9 градусов тепла.
Ранее мы сообщали, что украинские синоптики дали прогноз на ноябрь. Народный синоптик Леонид Горбань отметил, что ноябрьская погода ожидается в этом году переменчивой как никогда. Это касается как температуры, так и осадков.
Также напомним, ранее популярный украинский курорт засыпало снегом, а температура воздуха там снизилась до -4 градусов.
Кроме того, в Украине резко похолодает. Синоптики рассказали, где будет первый мороз. Погоду в Украине до конца недели будет определять антициклон, а это значит – никаких дождей.
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