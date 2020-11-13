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На выходных "карантиним" дома: на улице будет холодно и даже мокрый снег

13 ноября, 15:00

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В субботу начинается карантин выходного и дня, и погода будет способствовать сидеть дома

До сильных морозов в Украине еще далеко, но в ближайшие два дня все равно будет холодно. На выходных днем будет в среднем в районе 5 градусов тепла, а ночью местами до -5. На востоке в воскресенье даже ожидается мокрый снег.

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Об этом свидетельствуют данные карт Укргидрометцентра.

Отметим, что в субботу, 14 ноября, начинает действовать карантин выходного дня – украинцев призывают сидеть дома. Этому будет способствовать и погода, потому что завтра в Украине будет довольно прохладно: на западе, юге, востоке и в центре 5-8 градусов тепла, а вот в северных областях и на Харьковщине всего 2-4 градуса. В Киеве 4-6. Осадков в субботу нигде не будет. Ночью будет почти во всех областях 1-3 тепла, а на востоке мороз – до минус 5 градусов.

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В воскресенье, 15 ноября, погода испортится почти на всей территории страны. Сухо будет только на западе и там даже немного потеплеет в некоторых регионах до 10 градусов. На севере, юге и в центре холодно – в среднем 4-6 градусов и дождь. Но хуже всего погода будет на востоке: там всего 0-2 градуса тепла и мокрый снег. В Киеве тоже покапает и максимум 6 градусов тепла.

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее популярный украинский курорт засыпало снегом, а температура воздуха там снизилась до -4 градусов.

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погода синоптики прогноз погоды мокрый снег

Источник: Сегодня

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