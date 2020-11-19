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Украину засыпало снегом (фото, видео)

19 ноября, 11:25

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Больше всего осадков выпало на Донбассе

В восточных областях Украины выпало до 8 сантиметров снега. В Луганской и Донецкой областях сильно похолодало.

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Об этом сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, снег выпал также в центральных областях, там намело от 1 до 5 см снега.

А в Луганской и Донецкой областях намело 7-8 см снега.

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Ранее мы сообщали, что в Харькове выпал первый снег. Фото и видео природного явления горожане делятся в Сети.

Также напомним, на горе Поп Иван Черногорский с утра -2 градуса. Спасатели опубликовали видео зрелищного рассвета в высокогорье.

Кроме того, в Украине резко похолодает. Синоптики рассказали, где будет первый мороз. Погоду в Украине до конца недели будет определять антициклон, а это значит — никаких дождей.

Ранее "Сегодня" писали, как дорожники встречают снег и гололед. В Госагентстве автомобильных дорог уверяют, что песка и соли хватит на полторы зимы. Подробности в видеосюжете:

Видео: Сегодня

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