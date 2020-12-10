Дубилет раскрыл тайну "коэффициента 0,88" при подсчете населения

Экс-министр уверяет: был шокирован, когда его обвинили в подтасовке данных

"Коэффициент 0,88" появился в итогах электронного пересчета населения не из-за умышленных фальсификаций. Такая разница в данных возникла из-за особенностей проведения расчетов.

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Об этом рассказал экс-министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, который был иниицатором так называемой "электронной переписи" в 2019 году.

Изначально методика включала работу с данными мобильных операторов и калибровочные социологические исследования. По итогам этих расчетов население Украины оценили в 37,3 млн человек. Число отличалось от официальной оценки в 0,88 раза.

А уже при формировании разбивки по полу и возрасту у Дубилета использовали данные Госстата, налоговых реестров и других служб – их выбрали потому, что цифры совпадали. Так удалось получить не только общую оценку населения, но и разбивку по группам. Из-за того, что общий показатель отличался от официальной статистики в 0,88 раза, та же разница сохранилась и в подсчете по группам.

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"Но через пару недель после нашей презентации неожиданно разразилась буря. Какой-то блогер взял данные по соцдем группам с того же Госстата, обнаружил, что они отличаются от наших в 0,88 раз, и развил вокруг этого скандал — мол, мы просто перемножили все на 0,88... По сути, он описал ровно то же, о чем мы сами рассказали в нашей презентации. Но неожиданно тема получила резонанс. Премьер меня вызвал и поручил срочно провести еще одну пресс-конференцию. Сначала я сопротивлялся, потому что все казалось мне каким-то идиотским сюром, но потом смирился", – рассказал Дубилет.

Напомним, Дубилета заподозрили в фальсификации переписи. Эксперты утверждали, что команда министра при пересчете взяла данные Госстата и просто умножила на 0,888. Результаты якобы округлили до сотен, суммировали – и получили те же данные, что и в электронной переписи.

Также сообщалось, что теперь Всеукраинская перепись населения запланирована на 2023 год. Такое распоряжение принял Кабинет министров.

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