Его сюда никто не звал: в Украине ликвидировали российского полковника Исайкина

Глава Мордовской Республики РФ Артем Здунов сообщил о смертина территории Украины при попытке оккупации российского полковника Виктора Исайкина.
Об этом Здунов написал в Instagram.
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По словам Здунова, Исайкин поехал в Украину "выполнять боевые задания", то есть в составе российских войск участвовать в попытке оккупации другой страны. У него было звание полковника.
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"При выполнении боевой задачи во время спецоперации по оказанию помощи народным республикам на Донбассе погиб наш земляк. Ему было 40 лет. Виктор Иванович Исайкин — кадровый военный, полковник. Свою жизнь он посвятил беззаветному служению России", — говорится в сообщении.
Уничтожение техники РФ Байрактарами
В Сумской области украинские военные начали применять против врага Байрактары. Оккупанты продолжают терять свою технику.
С помощью Байрактаров около села Пустовойтовка Роменского района была обезврежена стоянка вражеской техники около 80 единиц, из них половина – грады.
Вблизи села Бишкинь обезврежено около 100 единиц техники, в основном — танки и БТР.