"Экстренный чемодан" на случай вторжения РФ: как собрать самое важное

Тревожный чемодан должен быть у каждого члена семьи на случай, если придется быстро покидать свое место проживания

Украинцам стоит собрать тревожный чемоданчик на случай нападения РФ

Вероятное вторжение Российской Федерации на территорию Украины обсуждается повсюду. Самое первое правило – не паникуйте, но будьте готовы.

Сайт "Сегодня" расскажет, что положить в тревожный чемодан.

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Что такое "экстренный чемодан"?

Тревожный чемодан – это крепкий и удобный рюкзак объемом от 25 литров. Он предназначен для хранения вещей первой необходимости для быстрой эвакуации из зоны чрезвычайного происшествия.

В него нужно вместить все необходимое для жизни на несколько дней. Содержимое рюкзака может корректироваться в соответствии с вашими потребностями, но основное его содержание всегда одинаково.

Каким должен быть чемодан?

Рюкзак обязательно должен быть подъемным, потому что в случае чего все придется тянуть на своих плечах. Он может весить до 25 килограмм.

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Жительница Киева Екатерина Галушка собрала свой чемодан еще в мае 2021 года. Ее чемодан весит четыре килограмма.

"Сверху должна быть ваша индивидуальная аптечка. В ней должны находиться обезболивающие, антигистамины, против отравления, также для каждого члена семьи жгуты", – рекомендует Екатерина.

Что взять из еды?

Позаботиться нужно и о еде.

"Лучше всего – это сухофрукты, сухие, энергетические батончики, потому что они добавляют энергии. Да, чашка сразу. Для чашки еще нужен литр воды. Не несите с собой больше. А еще с собой нужно захватить теплую одежду, документы, средства гигиены, нож. Важно в таких условиях быть на связи",– рассказала Екатерина.

Нужны ли средства связи?

Можно взять повербанк. Желательно еще дополнительный кнопочный телефон, потому что он не так быстро садится.

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"В моем случае у меня есть еще рация. Есть риск, что мобильная связь и интернет положат в первую очередь", – отметила Екатерина.

Кроме этого, рекомендуем взять ручку, блокнот, карту местности.

Что положить в чемодан ребенку?

Жительница Киева Юлия Бабич собрала вещи не только для себя, но и для годовалой дочери Эммы.

"Мой чемодан – для меня это минимум, в принципе я могу выживать разве что с водой, мне больше не надо, а для ребенка – главное взять то, что его успокаивает: еда, игрушки. Понадобятся и бутылочка с водой, памперсы, сменная одежда и соска", – отметила Юлия.

У Юлии есть браслет со всеми данными Эммы, где написана ее дата рождения, группа крови, телефон Юлии и адрес.

"В экстремальном случае я просто надеваю на ее руку этот браслет", – сказала Юлия.

Где искать укрытие?

Следующий шаг – с собранными вещами искать укрытие.

"Среди плюсов – на стенах дома есть указатели, куда бежать. Из минусов – укрытия мы так и не нашли", – сказала жительница Киева Юлия.

Все двери закрыты, кроме подъездных. Некоторые двери еще и запломбированы.

Жительница Киева Екатерина Галушка сказала, что лучшее укрытие – это открытая зона.

"Единственный минус, что возле меня железная дорога, а она тоже может быть под ударом, но парки, леса. Если живете возле метро – вообще классно. Я рекомендую в таких случаях прятаться в метро", – добавила Екатерина.

Какова вероятность вторжения России – не знает ни украинская армия, ни разведка США, ни военные аналитики. Но наша украинская армия готова дать отпор.

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