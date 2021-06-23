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Это была попытка сорвать учения: Арестович объяснил "нападение" РФ на британский эсминец

23 июня 2021 17:54

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Российские оккупанты учебную стрельбу выдали за героическое отражение атаки коварного британского эсминца – Арестович высмеял военных РФ

Сегодняшняя провокация российских военных вблизи оккупированного Крыма с британским эсминцем Defender это попытка срыва будущих учений Sea Breeze -2021 с участием Украины и стран НАТО.

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Об этом написал в Facebook советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Он считает, что это была классическая информационно-психологическая операция агрессора. Даже сами британцы подтвердили, что не было обстрела в их сторону.

"Согласно их заявлению, российские моряки проводили артиллерийские учения и учебную стрельбу выдали за героическое отражение атаки коварного британского эсминца. Командование Черноморского флота за неимением реальных побед решило приписать себе лишний подвиг?" – написал Арестович.

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Советник главы ОПУ отметил важный момент: подобные фейковые новости от российских официальных властей указывают на то, что курс на повышение безопасности в Черноморском регионе с участием Украины и НАТО выбран и реализуется абсолютно правильно.

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"Сегодня Кремль атаковал информационную безопасность: в рамках своего утреннего заявления о нежелательности учений Sea Breeze -2021, сообщение об обстреле и вытеснении британского эсминца – классическая информационно-психологическая операция, направленная на срыв учений. Такая информационная операция – уже враждебное действие против международной безопасности", – подчеркнул он.

Арестович добавил, что для обеспечения международной безопасности в Черноморском регионе, в учениях Sea Breeze, официальная фаза которых начинается 28 июня, примут участие 32 страны с 6 континентов, а это: 5000 военных, 32 корабля, 40 самолетов и 18 команд специальных операций и дайвинга.

Как сообщали новости "Сегодня", Украина отреагировала на "обстрел" Россией британского эсминца. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал к качественно новому взаимодействию НАТО с Украиной в Черном море.

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