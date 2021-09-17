"Это шаг к уничтожению украинства" – языковой омбудсмен про отказ от кириллицы

В случае перехода нашего языка на латинский алфавит учиться придется почти с нуля

В Украине заговорили о переходе на латиницу / Фото: Коллаж: Сегодня

Возможный отказ от кириллицы в украинском правописании несет угрозу национальной безопасности Украины. А переход на латиницу является антиукраинским выбором.

Об этом заявил языковой омбудсмен Тарас Креминь в интервью РБК-Украина.

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"Отказ от кириллицы несет огромные угрозы, в первую очередь, национальной безопасности. Если говорить о латинице в других странах мира, например, странах Средней Азии и Азербайджане, то использование латиницы было абсолютно естественным, при том, что такая практика появилась в 20 веке", – сказал Креминь.

Как говорит языковой омбудсмен, кириллица рождалась и расцветала вместе с украинцами.

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"Гибли украинские писатели, миллионы людей погибали за приверженность и популяризацию украинского языка. К сожалению, нарушение прав граждан Украины как в Украине, так и на оккупированных территориях, – это отдельный предмет для разговора в том числе в СНБО. Вопрос "убийства кириллицы" – это шаг к уничтожению украинства и это антиукраинский выбор", – подчеркнул Креминь.

По его мнению, его задача по защите украинского языка подразумевает и защиту кириллицы.

Готовы ли украинцы

Новости "Сегодня" попросили случайных людей написать слово "независимость" латиницей. Это тяжелое слово для латинского алфавита.

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В конце концов, никто правильно слово "независимость" не написал. Поэтому в случае перехода нашего языка на латинский алфавит учиться придется почти с нуля. Правда, существуют успешные примеры. На латинский алфавит в свое время перешел Азербайджан и Молдова, а в данный момент активно переходит Казахстан.