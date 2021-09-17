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СЬОГОДНІ Новини України

"Це крок до знищення українства" – мовний омбудсмен про відмову від кирилиці

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
17 вересня, 13:03
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У разі переходу нашої мови на латинський алфавіт вчитися доведеться майже з нуля
В Україні заговорили про перехід на латиницю
В Україні заговорили про перехід на латиницю / Фото: Колаж: Сьогодні

Можлива відмова від кирилиці в українському правописі несе загрозу національній безпеці України. А перехід на латиницю є антиукраїнським вибором.

Про це заявив мовний омбудсмен Тарас Кремінь в інтерв'ю РБК-Україна.

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"Відмова від кирилиці несе величезні загрози, в насамперед, національній безпеці. Якщо говорити про латиницю в інших країнах світу, наприклад, країнах Середньої Азії та Азербайджані, то використання латиниці було абсолютно природним, при тому, що така практика з'явилася в 20 столітті", – сказав Кремінь.

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Як говорить мовний омбудсмен, кирилиця народжувалася і розквітала разом з українцями.

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"Гинули українські письменники, мільйони людей гинули за прихильність і популяризацію української мови. На жаль, порушення прав громадян України як в Україні, так і на окупованих територіях, – це окремий предмет для розмови в тому числі в РНБО. Питання "вбивства кирилиці" – це крок до знищення українства та це антиукраїнський вибір", – підкреслив Кремінь.

На його думку, його завдання щодо захисту української мови має на увазі і захист кирилиці.

Чи готові українці

"Сьогодні" попросили випадкових людей написати слово "незалежність" латиницею. Це важке слово для латинського алфавіту.

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Зрештою, ніхто правильно слово "незалежність" не написав. Тому в разі переходу нашої мови на латинський алфавіт вчитися доведеться майже з нуля. Правда, є успішні приклади. На латинський алфавіт свого часу перейшов Азербайджан і Молдова, а зараз активно переходить Казахстан.

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