Эвакуация дипломатов США и мертвый чиновник под Одессой — главные новости за ночь

США эвакуируют свои дипломатов, а под Одессой нашли мертвого чиновника в автомобиле

Госдеп США разрешил эвакуацию своих дипломатов из Украины, а под Одессой в автомобиле нашли чиновника с порезанными венами/Коллаж: "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

США разрешили эвакуацию своих дипломатов из Украины — Госдеп

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки в понедельник, 24 января, дал разрешение на добровольный выезд государственных служащих США и обязал уехать членов их семей из посольства в Киеве.

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Соответствующее решение принял Государственный департамент США/Коллаж: "Сегодня"

В Украину прибыла вторая партия летального вооружения от США

В Украину поступила вторая партия военной помощи от Соединенных Штатов Америки. Самолет с вооружением приземлился вечером 23 января. США передали нашей стране более 80 тонн вооружения.

США передали Украине очередную партию вооружения/Коллаж: "Сьогодні"

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Жгли флаги ЕС и громили здания: в Брюсселе протестовали из-за COVID-ограничений

В Брюсселе проходят протесты против коронавирусных ограничений. Полицейским пришлось применить водометы и слезоточивый газ против демонстрантов, которые разгромили штаб-квартиру Европейской внешнеполитической службы.

Демонстранты разгромили штаб-квартиру Европейской внешнеполитической службы/Коллаж: "Сегодня"

Рядом лежали окровавленные ножницы: под Одессой в автомобиле нашли мертвого чиновника

Под Одессой в автомобиле обнаружили мертвого мужчину. У него были порезаны вены. Умерший был заместителем начальника Главного управления Госгеокадастра в Одесской области – начальником отдела использования земель сельскохозяйственного назначения Дмитрий Кукол.

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