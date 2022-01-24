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СЬОГОДНІ Новини України

Евакуація дипломатів США та мертвий чиновник під Одесою — головні новини за ніч

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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24 січня, 06:00
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США евакуювали своїх дипломатів, а під Одесою знайшли мертвого чиновника в автомобілі
Держдеп США дозволив евакуацію своїх дипломатів з України, а під Одесою в автомобілі знайшли чиновника з порізаними венами/Колаж: "Сьогодні"
Держдеп США дозволив евакуацію своїх дипломатів з України, а під Одесою в автомобілі знайшли чиновника з порізаними венами/Колаж: "Сьогодні"

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

США дозволили евакуацію своїх дипломатів з України — Держдеп

Державний департамент Сполучених Штатів Америки у понеділок, 24 січня, дав дозвіл на добровільний виїзд державних службовців США та зобов'язав виїхати членів їхніх сімей із посольства у Києві.

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Відповідне рішення ухвалив Державний департамент США/Колаж: "Сьогодні"
Відповідне рішення ухвалив Державний департамент США/Колаж: "Сьогодні"

В Україну прибула друга партія летального озброєння від США

В Україну надійшла друга партія військової допомоги від США. Літак із озброєнням приземлився увечері 23 січня. США передали нашій країні понад 80 тонн озброєння.

США передали Україні чергову партію озброєння/Колаж: "Сьогодні"
США передали Україні чергову партію озброєння/Колаж: "Сьогодні"

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Палили прапори ЄС та громили будівлі: у Брюсселі протестували через COVID-обмеження

У Брюсселі проходять протестипроти коронавірусних обмежень. Поліцейським довелося застосувати водомети та сльозогінний газ проти демонстрантів, які розгромили штаб-квартиру Європейської зовнішньополітичної служби.

Демонстранти розгромили штаб-квартиру Європейської зовнішньополітичної служби/Колаж: "Сьогодні"
Демонстранти розгромили штаб-квартиру Європейської зовнішньополітичної служби/Колаж: "Сьогодні"

Поруч лежали закривавлені ножиці: під Одесою в автомобілі знайшли мертвого чиновника

Під Одесою в автомобілі виявили мертвого чоловіка. У нього були порізані вени. Померлий був заступником начальника Головного управління Держгеокадастру на Одещині – начальником відділу використання земель сільськогосподарського призначення Дмитро Кукол.

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У чоловіка були порізані вени/Колаж: "Сьогодні"
У чоловіка були порізані вени/Колаж: "Сьогодні"

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