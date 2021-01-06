Українська
$ 28,4
34,85
  1. Последние новости Украины

Гибель 16-летнего сына Геннадия Корбана: что известно о трагедии

6 января, 13:58

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Собрали все подробности трагедии со Львом Корбаном и Юлией Васик в селе Новоалександровка

В Днепропетровской области погибли сын-подросток политика и бизнесмена Геннадия Корбана с подругой. Подробности случившегося остаются до конца неясными, но по предварительной информации пара могла утонуть в реке в пригороде Днепра.

Реклама

Сайт "Сегодня" собрал все, что известно о трагедии.

Что случилось?

Вечером 5 января в Нацполицию поступил звонок – мать 16-летней Юлии Васик из Новоалександровки сообщила, что днем ее дочь с приехавшим в гости из Днепра одноклассником – Львом Корбаном – поехала кататься на квадроциклах. Ни парень, ни девушка не вернулись и на мобильные не отвечали.

К сожалению, вечером оправдались худшие опасения – в сельской реке Мокрая Сура следователи обнаружили перевернутый багги с телами ребят.

Предполагается, что Лев и Юлия попытались выехать на мостик через речку, но не справились с управлением, упали в неглубокий водоем и утонули, не сумев отстегнуть пояс безопасности.

Реклама

Процесс выемки затонувшего багги из воды попал на фото и видео:

Что говорят в полиции?

Обстоятельства трагедии будут выяснять следователи. Но изначально они не увидели причастности третьих лиц к произошедшему, возложив на подростков ответственность за их гибель.

В тренде
Синоптик рассказала о погоде в Украине на Рождество и Старый Новый год

Начато расследование в рамках уголовного производства по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые ими управляют (ч.3 ст. 286 УК Украины).

Реакция общественности

Реклама

Гибель одного из пятерых сыновей Геннадия Корбана вызвала настоящий шок у многих украинских общественных деятелей. Скорбь родителей разделили ведущая телеканала "Украина 24" Наташа Влащенко, советник главы МВД Зорян Шкиряк, экс-нардепы Андрей Лозовой и Игорь Мосийчук, глава Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков и многие обычные украинцы.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

ДТП квадроцикл Днепропетровская область Корбан

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В ДТП погиб 16-летний сын Геннадия Корбана – соцсети
В ДТП погиб 16-летний сын Геннадия Корбана – соцсетиУкраина
Супрун покинула Украину: мы проверили слухи
Супрун покинула Украину: мы проверили слухиУкраина
Лампочки, спички и газеты: что украинцы не смогут купить во время локдауна
Лампочки, спички и газеты: что украинцы не смогут купить во время локдаунаУкраина
Народный синоптик рассказал, какой будет погода в Украине весной
Народный синоптик рассказал, какой будет погода в Украине веснойУкраина
Власти в Киеве отреагировали на запрет продажи свечей, спичек и лампочек в локдаун
Власти в Киеве отреагировали на запрет продажи свечей, спичек и лампочек в локдаунДругие новости
Заболеваемость COVID-19 падает: локдаун можно отменять?
Заболеваемость COVID-19 падает: локдаун можно отменять?Украина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять