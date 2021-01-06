Гибель 16-летнего сына Геннадия Корбана: что известно о трагедии

Собрали все подробности трагедии со Львом Корбаном и Юлией Васик в селе Новоалександровка

В Днепропетровской области погибли сын-подросток политика и бизнесмена Геннадия Корбана с подругой. Подробности случившегося остаются до конца неясными, но по предварительной информации пара могла утонуть в реке в пригороде Днепра.

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Сайт "Сегодня" собрал все, что известно о трагедии.

Что случилось?

Вечером 5 января в Нацполицию поступил звонок – мать 16-летней Юлии Васик из Новоалександровки сообщила, что днем ее дочь с приехавшим в гости из Днепра одноклассником – Львом Корбаном – поехала кататься на квадроциклах. Ни парень, ни девушка не вернулись и на мобильные не отвечали.

К сожалению, вечером оправдались худшие опасения – в сельской реке Мокрая Сура следователи обнаружили перевернутый багги с телами ребят.

Предполагается, что Лев и Юлия попытались выехать на мостик через речку, но не справились с управлением, упали в неглубокий водоем и утонули, не сумев отстегнуть пояс безопасности.

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Процесс выемки затонувшего багги из воды попал на фото и видео:

Что говорят в полиции?

Обстоятельства трагедии будут выяснять следователи. Но изначально они не увидели причастности третьих лиц к произошедшему, возложив на подростков ответственность за их гибель.

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Начато расследование в рамках уголовного производства по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые ими управляют (ч.3 ст. 286 УК Украины).

Реакция общественности

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Гибель одного из пятерых сыновей Геннадия Корбана вызвала настоящий шок у многих украинских общественных деятелей. Скорбь родителей разделили ведущая телеканала "Украина 24" Наташа Влащенко, советник главы МВД Зорян Шкиряк, экс-нардепы Андрей Лозовой и Игорь Мосийчук, глава Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков и многие обычные украинцы.

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