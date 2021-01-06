Загибель шіснадцятирічного сина Геннадія Корбана: що відомо про трагедію

Зібрали всі подробиці трагедії зі Львом Корбаном та Юлією Васик в селі Новоолександрівка

У Дніпропетровській області загинули син-підліток політика і бізнесмена Геннадія Корбана з подругою. Подробиці інциденту залишаються до кінця неясними, але за попередньою інформацією пара могла потонути в річці в передмісті Дніпра.

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Сайт "Сьогодні" зібрав все, що відомо про трагедію.

Що трапилося?

Увечері 5 січня в Нацполіцію надійшов дзвінок – мати шіснадцятирічної Юлії Васик з Новоолександрівки Дніпропетровської області повідомила, що вдень її дочка з однокласником – Львом Корбаном – який приїхав у гості з Дніпра, поїхала кататися на квадроциклах. Ані хлопець, ані дівчина не повернулися і на мобільні не відповідали.

На жаль, виправдалися найгірші побоювання – в сільській річці Мокра Сура слідчі виявили перевернутий баггі з тілами підлітків.

Допускається, що Лев і Юлія спробували виїхати на місток через річку, але не впоралися з керуванням, впали в неглибоке водоймище і потонули, не зумівши відстебнути пояс безпеки.

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Процес виймання затонулого баггі з води потрапив на фото і відео:

Що кажуть в поліції?

Обставини трагедії з'ясовуватимуть слідчі. Але наразі вони не бачать причетності третіх осіб до події та покладають на підлітків відповідальність за їхню загибель.

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Розпочато розслідування в межах кримінального провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особами, які ними керують (ч.3 ст. 286 КК України).

Реакція громадськості

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Загибель одного з чотирьох синів Геннадія Корбана викликала справжній шок у багатьох українських громадських діячів. Скорботу батьків розділили ведуча телеканалу "Україна 24" Наташа Влащенко, радник глави МВС Зорян Шкіряк, екснардепи Андрій Лозовий та Ігор Мосійчук, глава Інституту публічної політики та консалтингу Сергій Биков і багато звичайних українців.

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