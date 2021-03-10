Українська
$ 27,74
32,97
  1. Последние новости Украины

Гордон рассказал, что случится в Украине 15 марта

10 марта, 23:07

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В интервью росСМИ журналист подтвердил версию "Сегодня" о расследовании Bellingcat

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон объяснил, что имел в виду накануне, говоря, что для Украины 15 марта станет тяжелым и решающим днем, подтвердив версию сайта "Сегодня".

Реклама

Об этом он рассказал в интервью "Эху Москвы".

По словам Гордона, 15 марта должен выйти фильм-расследование Bellingcat о спецоперации по российской "ЧВК Вагнера", якобы слитой "российской агентурой" в Украине.

"15 марта, насколько я знаю, планируется выход фильма-расследования Bellingcat о "вагнеровцах". О спецоперации относительно поимки "вагнеровцев", о спецоперации, которая была бездарно слита российской агентурой Российской Федерации", – сказал Гордон.

В тренде
Вакцинация препаратом Covishield: какие побочные реакции могут быть после прививки

При этом он добавил, что важную для Украины информацию могут обнародовать и позже на две недели, поскольку как раз сейчас, по его сведениям, группа находится в Киеве и опрашивает некоторых сотрудников из Офиса президента.

Реклама

"Единственное – я сейчас впервые озвучу эту информацию, поскольку Bellingcat, насколько мне известно, решил еще опросить некоторых сотрудников Офиса президента Украины в Киеве, и сейчас это делает – выход фильма может быть перенесен на неделю-две. Но секрета я уже делать не буду – это фильм-расследование о бездарно проваленной супер-спецоперации", – заявил Гордон.

Напомним, накануне Дмитрий Гордон предупредил в эфире канала "Украина 24", что Украину в ближайшее время ждут серьезные испытания, якобы 15 марта вся страна переживет "тяжелый день".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

расследование Украина Дмитрий Гордон bellingcat ЧВК Вагнера
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Гордон заинтриговал мрачным предсказанием для Украины: что произойдет 15 марта
Гордон заинтриговал мрачным предсказанием для Украины: что произойдет 15 мартаУкраина
Оккупанты в Крыму убили жемчужину природы ради водоснабжения Севастополя (фото)
Оккупанты в Крыму убили жемчужину природы ради водоснабжения Севастополя (фото)Украина
В Украине похолодает до -15: синоптик дала
В Украине похолодает до -15: синоптик дала "морозный прогноз"Украина
В Черновцах публично унизили девочку из-за того, что ее отец не сдал деньги на подарки
В Черновцах публично унизили девочку из-за того, что ее отец не сдал деньги на подаркиЗапад
Несмотря на красную зону: в Черновцах возобновил работу крупный рынок
Несмотря на красную зону: в Черновцах возобновил работу крупный рынокЗапад
Нардеп Гончаренко рассказал о побочном эффекте после вакцинации
Нардеп Гончаренко рассказал о побочном эффекте после вакцинацииВласть

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять