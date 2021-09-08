Гройсман: не обманывайте себя – когда Путина не станет, Россия все равно будет проблемой

По словам Гройсмана, Россия всегда будет проблемной для Украины

Гройсман – Россия сегодня, не создав своего экономического чуда, давит всех, кто сопротивляется ее пропагандистской машине / Фото: Facebook

Российский авторитарный режим все равно будет авторитарным – независимо от фамилий. Агрессор пойдет туда, где будет видеть свою безнаказанность.

Об этом сказал лидер партии "Украинская Стратегия" Владимир Гройсман во время сессионной дискуссии 30-го юбилейного Экономического Форума в г. Карпач (Польша).

"Режим будет рожать новых авторитарных лидеров независимо от фамилий. Агрессор будет идти туда, где будет видеть свою безнаказанность. И об этом надо говорить честно и открыто, в глаза лидерам великих государств!" – сказал Гройсман.

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Он подчеркнул, что Россия сегодня, не создав своего экономического чуда, давит всех, кто сопротивляется ее пропагандистской машине и гибридной войне.

"С нами борются не только военными, энергетическими, экономическими методами, но и информационными. Они нам пропаганду 24/7, а мы им – цивилизованный демократический пиар", – отметил Гройсман.

По его убеждению, от этого надо отходить. Надо перестать говорить, что мы, европейцы, разрозненные и есть много вопросов.

"Нам надо перестроиться, иначе Россия подчинит нас. Функция России – подчинять, а не создавать и защищать. И если мы проявим лидерство – получим успех. И это тот успех, за который мы ежедневно платим свою цену", – отметил Гройсман.

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