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Грозит до двух лет. Зеленский подписал закон о наказании за ложь в декларации

16 июля 2021 23:09

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Теперь не может быть назначено более мягкое наказание, чем предусмотрено законом

Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации

Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации / Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал совершенствующий закон об уголовной ответственности за недостоверное декларирование и неподачу декларации.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Теперь за умышленную неподачу декларации грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет или лишения свободы сроком на один год.

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За внесение заведомо недостоверных сведений в декларацию размер штрафа устанавливается от 3 тыс. до 4 тыс. (по действующей редакции — от 2,5 тыс. до 3 тыс.) необлагаемых минимумов доходов, а также предусматривается наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет.

Человек, который совершает такое уголовное преступление, не сможет быть освобожден от ответственности.

К слову, выйти из тени и легально тратить деньги – это главный принцип налоговой амнистии. Если у вас есть сбережения или имущество, которое приобрели за "серые" деньги, можно будет уплатить налог и таким образом избежать наказания.

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