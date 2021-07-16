Грозит до двух лет. Зеленский подписал закон о наказании за ложь в декларации

Теперь не может быть назначено более мягкое наказание, чем предусмотрено законом

Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации / Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал совершенствующий закон об уголовной ответственности за недостоверное декларирование и неподачу декларации.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Теперь за умышленную неподачу декларации грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет или лишения свободы сроком на один год.

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Не только богачи. Кому придется раскрыть доходы и сдаться налоговой

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За внесение заведомо недостоверных сведений в декларацию размер штрафа устанавливается от 3 тыс. до 4 тыс. (по действующей редакции — от 2,5 тыс. до 3 тыс.) необлагаемых минимумов доходов, а также предусматривается наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет.

Человек, который совершает такое уголовное преступление, не сможет быть освобожден от ответственности.

К слову, выйти из тени и легально тратить деньги – это главный принцип налоговой амнистии. Если у вас есть сбережения или имущество, которое приобрели за "серые" деньги, можно будет уплатить налог и таким образом избежать наказания.