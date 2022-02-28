И им еще воевать? Оккупанты забыли танк на перегоне "Снегиревка-Николаев"

Украинские защитники уничтожили боевую машину наемников

Российские наемники не перестают удивлять/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские наемники при отступлении забыли танкна перегоне "Снегиревка-Николаев". Наши военные его уничтожили.

Об этом сообщил экс-нардеп Сергей Лещенко в Telegram.

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"Только что закончился полуночный селектор руководства "Укрзализныци" с начальниками дорог. Отчет Одесской железной дороги: разъезд 44 километра, перегон "Снигиревка-Николаев". Русские забыли танк при отступлении. Путейцы вызвали ЗСУ, танк был уничтожен. Пополнит план по металлолому УЗ", – говорится в сообщении.

Сотрудников, обнаруживших танк, должны наградить.

ВСУ уничтожили колонну военной техники оккупантов

Украинские защитники уничтожили колонну техникироссийских оккупантов. РФ потеряла 2 танка, 8 БТРов и 12 автомобилей.

"Горные штурмовики всегда радушно принимают незваных гостей. Мы готовы превратить скучное путешествие оккупанта в феерическое, яркое приключение, которое враг никогда не забудет. Конечно, если выживут", — сообщили в горно-штурмовой Закарпатской бригаде.

Также отметили, что колонну оккупантов заметили "на одном из самых горячих направлений".

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"Как результат, враг потерял 2 танка, 8 БТРов и 12 автомобилей на одном из самых горячих направлений. Эта техника и ее экипажи уже никогда не нарушат покой украинских граждан", — добавили военные.

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