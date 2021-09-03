Или мы их, или они нас – Добкин обратился к харьковчанам перед выборами (видео)

Кандидат в мэры Харькова высказался о языке, патриотах, религии и Второй мировой войне

Михаил Добкин записал видеообращение к жителям Харькова. Фото: коллаж "Сегодня"

Бывший губернатор Харьковской области, экс-народный депутат и кандидат в мэры Харькова Михаил Добкин обратился к жителям города. Соответствующее обращение опубликовано на канале Добкина в YouTube.

Реклама

"Я – Михаил Добкин. Я родился и вырос в Харькове. Я – харьковчанин. В нашем городе живут люди, которые не боятся говорить правду и называть вещи своими именами", – заявил Добкин в видеоролике.

Он также отмечает, что в Харькове живут люди, которые привыкли делать, а не просто говорить.

"Они заставляют нас выбирать: язык или мова. Но нам нужна и мова, и наш язык – язык Пушкина, Лермонтова и Толстого", говорит Добкин.

По его словам, сегодня в Украине "трусы и бандиты прячут лицо под балаклавами и выдают себя за патриотов. А патриотизм превратился в товар и ассоциируется с беспределом".

Реклама

Отметил кандидат в мэры и религиозный конфликт.

"Пока они с Томосом наперевес доказывают, что их вера правильная, Мы продолжаем ходить в свою церковь", – говорит Добкин.

Вспомнил Добкин и о Второй мировой войне.

"Они хотят распоряжаться памятью Победы, хотя не имеют к ней никакого отношения. Историю пишут победители. Именно поэтому мы идем на парад Победы не 8-го, а 9 мая", – заявил он.

В конце видео кандидат в мэры призвал своих сторонников присоединяться к нему.

Реклама

"Пришло время решать: или мы их или они нас", – подытожил Добкин.

Напомним, выборы мэра Харькова состоятся 31 октября текущего года.