Коронавирус, итоги недели в Украине: более тысячи смертей и 3 рекорда (инфографика)

Сайт "Сегодня" собрал самые важные данные о коронавирусе за прошедшие семь дней

инфицирования коронавирусом, и это новый рекорд. В Украине 7 ноября обнаружили 10 746 новых случаев, и это новый рекорд.

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Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской области (1008), Киеве (854), Житомирской (602), Хмельницкой (579) и Львовской (557) областях.

Также самые высокие показатели инфицирования коронавирусом зафиксировали 5 ноября — 9850 новых случаев и 6 ноября — 9721.

В течение недели, с 2 по 8 ноября, зафиксировано 64 891 новых случаев заболевания, 1 144 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19, а 45 425 человека выздоровели.

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Ранее мы сообщали, что в Украине вводят карантин выходного дня. В следующие выходные в стране будет работать только критическая инфраструктура. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что украинцам необходимо подготовиться к нововведениям.

Также напомним, в Киевском метрополитене с 5 ноября усилили контроль за соблюдением масочного режима. За этим следят сотрудники "Муниципальной охраны".

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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