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Как купить антибиотики – все о новых ограничениях на лекарства

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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12 февраля, 11:00
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Назначать антибактериальные средства будут исключительно врачи, чтобы пациенты не занимались самолечением
После запуска е-рецептов на антибиотики в Украине ограничат продажу наркотических средств и всех рецептурных препаратов
После запуска е-рецептов на антибиотики в Украине ограничат продажу наркотических средств и всех рецептурных препаратов / Фото: Коллаж: Сегодня

Ограничения на покупку антибиотиков будут введены в Украине с апреля этого года. Украинцы смогут покупать в аптеках антибиотики лишь при наличии электронного рецепта.

Сайт "Сегодня" рассказывает, как Минздрав будет контролировать оборот антибиотиков.

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Ограничение на продажу

"Начиная с апреля все антибиотики, которые зарегистрированы в Украине, будут отпускаться в аптеках только при наличии электронного рецепта", – сказала заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич.

По ее словам, после запуска электронного рецепта на антибиотики следующим шагом будет запуск электронного рецепта на наркотические средства и все рецептурные препараты.

Борьба с самолечением

Назначаться антибактериальные средства будут только врачами, и именно врачи будут выписывать пациентам рецепты на их приобретение.

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С е-рецептом пациент в любой аптеке, подключенной к электронной системе здравоохранения, сможет приобрести необходимые лекарства. Таким образом в Минздраве борются с самолечением и нецелевым употреблением антибиотиков.

Антибиотики больным COVID-19

В Министерстве здравоохранения объяснили, необходимы ли антибиотики для лечения коронавируса. Этим вопросом чаще всего задаются те, кто уже болел раньше, независимо от тяжести протекания болезни.

Коронавирусная болезнь COVID-19 имеет вирусное происхождение, собственно об этом говорит само название заболевания. Поэтому лечить его антибиотиками нецелесообразно, ведь антибиотики не действуют на вирусы, только на бактерии.

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"Профилактический" прием антибиотиков тоже совершенно исключен по той же причине: антибиотики не лечат коронавирус.

Неконтролируемый прием лекарств

Неконтролируемый прием антибиотиков может наносить значительный вред здоровью, начиная от побочных реакций у конкретного пациента и заканчивая увеличением количества антибиотикорезистентных бактерий (устойчивых к антибиотикам вследствие изменений или мутаций в их ДНК).

Если врачи сталкиваются с антибиотикорезистентными бактериями, для больного это означает, что лечение может быть более длительным, менее эффективным и, как следствие, более дорогостоящим.

Поэтому решение о применении антибиотиков может принять исключительно доктор, в зависимости от тяжести протекания болезни, степени пораженности внутренних органов и, главное, наличия показаний для их применения.

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