Когда закончатся каникулы и начнется дистанционка. Объясняем, как будут учиться в школах

Решение о каникулах и дистанционном обучении принимают в школах

Каникулы в школах продолжаются, но не во всех. Часть учеников пошли в школы после досрочных осенних каникул, другие продолжают отдыхать. Этот учебный год будет очень разным для каждой школы в Украине.

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Коронавирус продлил осенние каникулы до двух недель. Еще в начале месяца Минобразования рекомендовало уйти школам на каникулы с 15 по 30 октября вместо запланированного периода с 26 по 1 ноября.

Из-за этого одни школьники получили две недели, а другие – только неделю каникул.

Почему так произошло? Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью "Сегодня" рассказал, что в каждой области сами определяли, давать ли больше каникул ученикам или нет.

"Решения принималось исходя из эпидемической ситуации в каждой области", – сказал Виктор Ляшко.

Интервью с Виктором Ляшко читайте вскоре на сайте "Сегодня"

В каких школах продлили каникулы

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В регионах, которые попали в "красную зону" и где много больных – каникулы еще продолжаются. А там, где меньше – они начались позже и уже закончились.

Продолжительность каникул разных городах:

в Киеве каникулы в школах продолжались с 21 по 29 октября.

в Николаеве каникулы с 23 по 30 октября

в Херсоне – с 22 по 28 октября

в Харькове каникулы с 19 октября по 1 ноября

Львов на каникулах с 19 по 30 октября.

Будет ли дистанционка после каникул

Все решения по поводу дистанционного обучения отдали самим школам. Решение о работе школ после каникул руководители учебных заведений в каждом случае принимают отдельно.

Принимать во внимание буду эпидситуацию. Например, в Киеве практически все ученики вышли на очное обучение. Дистанционный формат будет только в восьми школах столицы.

Так, если в школе выявили одного больного – весь класс идет на дистанционное обучение. Если в нескольких классах есть подтвержденные больные с COVID-19 – на дистанционку идет вся школа.

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На дистанционную форму школы переходят, когда регион попадает в "красную карантинную зону". Хотя, как показывает практика, местные власти часто игнорируют "красные зоны" и школы продолжают работать.

По данным на 27 октября, в 458 школах обучение велось удаленно.

Что будет с зимними каникулами

Зимние каникулы будут продолжаться 17 дней. Пока планируется, что школьники уйдут на зимние каникулы 25 декабря и вернутся в школы 11 января.

При этом каждое учебное заведение имеет право определять даты каникул, поэтому в каждом регионе они могут отличаться. Также дата начала каникул будет зависеть от эпидситуации в конкретной области и стране в целом.

Нужно отметить, что закрытие школ мало способствует борьбе с распространением коронавируса, заявили недавно во Всемирной организации здравоохранения. Учебные заведения должны продолжать работать.

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