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Командующий Нацгвардии подал в отставку из-за кровавой стрельбы в Днепре

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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27 января, 16:34
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Николай Балан также отстранил командование полка, в котором произошла трагедия, чтобы нацгвардейцы не могли влиять на расследование
Николай Балан подал в отставку из-за расстрела военнослужащих в Днепре. Фото: коллаж "Сегодня"
Николай Балан подал в отставку из-за расстрела военнослужащих в Днепре. Фото: коллаж "Сегодня"

Командующий Национальной гвардии Украины Николай Балан подал в отставку из-за расстрела военнослужащих в Днепре.

Об этом сообщили на брифинге в четверг, 27 января.

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Подробности

Николай Балан также отстранил командование полка, в котором произошла трагедия, чтобы нацгвардейцы не могли влиять на расследование.

По словам Балана, утром 27 января он захотел написать рапорт министру внутренних дел и ходатайство перед президентом Украины об отставке и увольнении с должности командующего Нацгвардии. Это связано с тем, что за любые действия несет ответственность командир или командующий.

Биография Балана

  • В 1992 году окончил Саратовское высшее военное командное Краснознаменное училище им. Дзержинского МВД СССР.
  • В 2003 году окончил Национальную академию пограничных войск Украины.
  • В 2017 году окончил Национальную академию государственного управления при президенте Украины с отличием.
  • Прошел офицерские должности от командира взвода до начальника управления Крымского территориального командования внутренних войск МВД Украины.
  • С 2010 года — начальник управления Крымского территориального командования внутренних войск МВД Украины.
  • 18 апреля 2014 года Указом президента Украины был назначен заместителем командующего Национальной гвардии Украины.
  • С 6 февраля 2015 до 31 декабря 2015 года исполнял обязанности командующего Национальной гвардии Украины.
  • С 7 мая 2019 года вновь исполняющий обязанности командующего Национальной гвардии Украины. 14 июня назначен командующим Национальной гвардией Украины.
  • 23 августа 2020 года присвоено воинское звание генерал-полковника.

Детали трагедии

  • Инцидент произошел около 4-х часов утра 27 января. Солдат караульной службы взял автомат АК-47 и патроны к нему, а затем открыл стрельбу. В это время в помещении было 22 солдата.
  • Двое успели выбежать на улицу и набрать по телефону полицию и скорую. Злоумышленник сбежал, но его уже задержали копы.
  • На месте происшествия погибли 5 человек, 5 – ранены.
  • Стрелявший – солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 года рождения. По данным силовиков, парень родом из Одесской области.
  • Как стало известно "Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране "Южмаша".

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