Коронавирус атакует. Количество госпитализаций перевалило за 25 тысяч

Речь идет в том числе о пациентах с подозрением на инфекцию

В настоящий момент в украинских больницах заняты уже 25 424 койки, выделенные для пациентов с COVID-19.

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Об этом на ежедневном брифинге о ситуации с коронавирусом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, речь идет о пациентах, у которых либо уже подтвержден COVID-19, либо у них есть подозрение на заболевание

Ранее Степанов говорил, что в Украине есть 52 тысячи коек, "которые мы можем выделить под лечение больных COVID-19".

В Украине за последние сутки выявили 7474 новых случая инфицирования коронавирусом. Всего инфекцию подтвердили у 363 075 человек. Умерли 6755. Вылечить удалось 148 642 инфицированных.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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