Коронавирус атакует. Количество госпитализаций перевалило за 25 тысяч

В настоящий момент в украинских больницах заняты уже 25 424 койки, выделенные для пациентов с COVID-19.
Об этом на ежедневном брифинге о ситуации с коронавирусом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
По его словам, речь идет о пациентах, у которых либо уже подтвержден COVID-19, либо у них есть подозрение на заболевание
Ранее Степанов говорил, что в Украине есть 52 тысячи коек, "которые мы можем выделить под лечение больных COVID-19".
В Украине за последние сутки выявили 7474 новых случая инфицирования коронавирусом. Всего инфекцию подтвердили у 363 075 человек. Умерли 6755. Вылечить удалось 148 642 инфицированных.
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды
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