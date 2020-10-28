Коронавирус. В Украине за сутки выявили более 7400 новых случаев

В Украине за последние сутки выявили 7474 новых случая инфицирования коронавирусом.

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По данным карты мониторинга СНБО, всего инфекцию подтвердили у 363 075 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 165 украинцев – это наибольшее число смертей за сутки с начала эпидемии (всего – 6755). Вылечить удалось 148 642 инфицированных (3306 – за последние сутки, это тоже максимальное число).

За вычетом всех выздоровевших и умерших за все время эпидемии в Украине сейчас болеют COVID-19 207 678 человек (+4003 за сутки).

Ранее мы сообщали, что главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко назвал условие для ужесточения карантина. Мощности системы здравоохранения в ближайшее время должны измениться.

Также напомним, в Минздраве прокомментировали возможность вспышки COVID-19 после выборов.

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Новости "Сегодня" писали, как прячется коронавирус и почему 30% больных имеют негативный ПЦР-тест. Лаборанты берут мазок из носа и горла, чтобы обнаружить коронавирус. Но иногда возбудителя там может не быть – он уходит в нижние дыхательные пути.

Медики фиксируют повторные случаи заражения коронавирусом. О том, кто в группе риска, узнавайте в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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