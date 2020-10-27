Как прячется коронавирус и почему 30% больных имеют негативный ПЦР-тест

Вирус может "спрятаться" так, что лаборант не достанет его, когда берет мазок

До 30% больных COVID-19 получают негативный ПЦР-тест из-за того, что сам вирус может прятаться в организме человека. Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.

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"Это связано в том числе и с тем, где именно находится вирус в то время, когда у человека берут мазок для диагностики методом ПЦР", – пояснил министр.

Сайт "Сегодня" объясняет, что это означает.

Как прячется вирус

Лаборанты берут мазок из носа и горла, чтобы обнаружить коронавирус. Но иногда возбудителя там может не быть – он уходит в нижние дыхательные пути.

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Как распространяется вирус, когда попадает в организм человека.

Коронавирус целится в конкретные клетки , которые есть практически в каждом органе, в каких-то больше, в каких-то меньше.

, которые есть практически в каждом органе, в каких-то больше, в каких-то меньше. Вначале вирус поражает клетки, которые встречает первыми, – в носу и в горле . Вирус захватывает клеточный механизм, с помощью которого создаются его бесчисленные копии. Заразившийся теряет обоняние и вкус, может развиться лихорадка, сухой кашель, боль в горле.

. Вирус захватывает клеточный механизм, с помощью которого создаются его бесчисленные копии. Заразившийся теряет обоняние и вкус, может развиться лихорадка, сухой кашель, боль в горле. Затем вирус движется вниз по дыхательному пути , чтобы атаковать легкие. В альвеолах легких очень много клеток, которые "любит" вирус.

, чтобы атаковать легкие. В альвеолах легких очень много клеток, которые "любит" вирус. Поэтому когда COVID-19 ушел в нижние дыхательные пути, то мазок, который взял лаборант, может не содержать вирус - он ниже.

Человек и сам может попросту вымыть вирусную среду с верхних дыхательных путей, если поест или попьет перед процедурой.

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Почему ни один тест не покажет 100%-й результат

Еще одна причина, почему 30% больных имеют негативный тест, – качество самих тестов.

У каждого теста есть чувствительность и специфичность.

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Чувствительность показывает, сколько точных положительных результатов может дать тест. А специфичность говорит о том, сколько точных негативных результатов дает тест.

100%-й надежности тест не дает, поскольку даже в самой пробирке могут происходить процессы, которые не всегда можно контролировать.

"Золотым стандартом" ПЦР-тестов считается отклонение не более 5%. То есть допускается, что из 100 больных тест точно определит наличие коронавируса у 95. А пять может получить негативный результат. Точно так же и со специфичностью. Из 100 "точно здоровых" тест покажет у 95 негативный результат, у остальных результат будет ложно позитивный.

ИФА-тесты менее точны и могут давать отклонение в 30-40%, в зависимости от производителя.

Негативный результат может быть еще из-за того, что образец неправильно транспортировали в лабораторию или долго держали в холодильнике.

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Почему результат теста еще не повод, чтобы ставить диагноз?

Для этого есть врач, который видит еще и другие симптомы. Если человек здоров и тест негативный, то это не вызывает удивления, а если у больного покажет негативный результат, то следует провести повторное тестирование.

На днях стало известно, что Украина производит свою вакцину от коронавируса. Ученые уже представили президенту Владимиру Зеленскому первые результаты доклинических испытаний, которые продолжались полгода. Сайт "Сегодня" узнал, когда вакцина будет готова и когда начнется ее тестирование на людях.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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