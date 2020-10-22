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"Это длительный процесс": разработчик украинской вакцины от коронавируса о ее создании

22 октября, 16:20

Виталий Андроник , Стас Кожемякин

Профессор Михаил Фаворов рассказал, как в Украине создавали лекарство от COVID-19

Хотя президенту Владимиру Зеленскому уже представили результаты работы над украинской вакциной от коронавируса, впереди предстоит очень длительный процесс. Но ученые испытывают оптимизм на этот счет.

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Об этом в интервью "Сегодня" заявил соавтор разработки, президент компании DiaPrep System Inc. и доктор медицинских наук Михаил Фаворов.

По его словам, разработка лекарства началась после того, как в феврале удалось расшифровать последовательность ДНК вируса.

После этого украинские ученые решили разработать собственные тесты для диагностики вируса и обратилась за консультацией к Фаворову, как специалисту в области клинической вирусологии, которой он занимается уже 50 лет.

Исследователи определили часть генома для диагностики и разработали тест на антиген.

"Пока мы работали, я следил за событиями и обратил внимание, что переболевшие до 100% имеют антитела к белку, который мы разработали. То есть, это природный антиген, который сможет защитить человека. Мы начали исследование белка", – отметил ученый.

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Патент на разработку принадлежит Украине. Вакцина содержит трехмерные антитела. Препарат уже успешно прошел испытание на животных – мышах, крысах, кроликах.

На второй стадии ученые решили доказать, что антитела, которые содержит вакцина, нейтрализуют вирус.

"Это заняло много времени, но мы смогли доказать, что антитела мышей не давали вирусу разрушать культуры клеток. С этого момента мы можем начинать делать вакцину. Это длительный процесс. Но уже ясно, что со временем мы получим препарат, который защитит от COVID-19", – резюмирует Михаил Фаворов

Больше об украинской вакцине от коронавируса читайте на нашем сайте: "Украинскую вакцину от COVID-19 начнут тестировать через три месяца – интервью с разработчиком".

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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