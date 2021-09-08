Коронавирус в Украине не отступает. Сколько новых случаев выявили за сутки

Коронавирус продолжает распространяться по стране, с начала пандемии в Украине инфекцию подтвердили у 2 303 276 человек

В стране снова растет количество больных COVID-19. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине за последние сутки выявили 2772 новых случая инфицирования коронавирусом. Это на 575 случаев больше, чем за предыдущие сутки.

Об этом сообщает Минздрав.

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Всего инфекцию подтвердили у 2 303 276 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 60 жителей Украины (всего – 54 114). Вылечить удалось 2 216 017 инфицированных (1411 – за последние сутки).

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Чем опасен штамм "Дельта"?

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"Дельта" быстрее передается. Мутации в шипообразном белке вируса сделали его более проникающим в клетки человека.

Например, в Великобритании среди непривитых дельта-вариант уже доминирующий. В Public Health England оценили риски "дельты" по сравнению с другими вариантами:

"дельта" быстрее передается, чем альфа-вариант (британский);

Реклама риск госпитализации выше;

эффективность вакцины в подавлении симптомов после первой дозы снижена на 15-20%.

Дельта-вариант может быть на 30-100% более передаваемым, чем вариант "альфа", заявил Нил Фергюсон, профессор кафедры математической биологии Имперского колледжа Лондона.

Ранее мы сообщали, что Минздрав просит Кабмин перевести Украину в желтую зону.

Также напомним, доктор Комаровский назвал 2 самых эффективных способа борьбы с коронавирусом.