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Коронавирус в Украине: новых случаев выявили более чем на полтысячи меньше

6 февраля, 08:20

Светлана Кузьменко Светлана Кузьменко

По сравнению с прошлыми сутками статистика значительно лучше

В Украине за последние сутки выявили 4310 новых случаев инфицирования коронавирусом.

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Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

За прошедшие сутки в стране:

  • госпитализировали – 1884 человека;
  • скончались – 129 человек;
  • выздоровели – 7158 человек;
  • сделали тестирований – 41 410.

Возможно, это изображение (один или несколько человек и текст Больше всего подтвержденных случаев заражения в Ивано-Франковской области – 498, Днепропетровской области – 306, Киевской – 295, Львовской – 286, Черновицкой – 258.

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Всего за время пандемии в Украине COVID-19 заболели 1 241 479 человек, выздоровели – 1 070 749. Коронавирус унес жизни 23 516 украинцев.

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Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Украине будут ежемесячно делать по 5 млн прививок от COVID-19.

За прошедшую неделю выявлено 27 643 новых случая заражения коронавирусом, умерли 846 украинцев, выздоровели 71 270 человек. Заметим, число выздоровевших пациентов по сравнению с позапрошлой неделей снизилось на 10 284, а количество госпитализированных, наоборот, возросло – на 442. Читайте подробнее о ситуации с коронавирусом за прошлую неделю.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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