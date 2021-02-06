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Коронавірус в Україні: нових випадків виявили на понад півтисячі менше

6 лютого, 08:20

Світлана Кузьменко Світлана Кузьменко

Порывняно з минулою добою статистика є значно кращою

В Україні за останню добу виявили 4310 нових випадків інфікування коронавірусів.

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Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

За минулу добу в країні:

  • госпіталізували – 1884 особи;
  • померли – 129 осіб;
  • одужали – 7158 осіб;
  • зробили тестувань – 41 410.

Возможно, это изображение (один или несколько человек и текст Найбільше підтверджених випадків зараження в Івано-Франківській області – 498, Дніпропетровській області – 306, Київській – 295, Львівській – 286, Чернівецькій – 258.

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Всього за час пандемії в Україні на COVID-19 захворіло 1 241 479 осіб, видужали – 1 070 749. Коронавірус забрав життя 23 516 українців.

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Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що в Україні щомісяця робитимуть по 5 млн щеплень від COVID-19.

За минулий тиждень виявлено 27 643 нових випадки зараження коронавірусом, померли 846 українців, одужали 71 270 осіб. Зауважимо, кількість видужалих пацієнтів порівняно з позаминулим тижнем знизилась на 10 284, а кількість госпіталізованих, навпаки, зросла – на 442. Читайте докладніше про ситуацію з коронавірусом за минулий тиждень.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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