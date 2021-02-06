Коронавірус в Україні: нових випадків виявили на понад півтисячі менше

В Україні за останню добу виявили 4310 нових випадків інфікування коронавірусів.
Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.
За минулу добу в країні:
- госпіталізували – 1884 особи;
- померли – 129 осіб;
- одужали – 7158 осіб;
- зробили тестувань – 41 410.
Найбільше підтверджених випадків зараження в Івано-Франківській області – 498, Дніпропетровській області – 306, Київській – 295, Львівській – 286, Чернівецькій – 258.
Всього за час пандемії в Україні на COVID-19 захворіло 1 241 479 осіб, видужали – 1 070 749. Коронавірус забрав життя 23 516 українців.
Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що в Україні щомісяця робитимуть по 5 млн щеплень від COVID-19.
За минулий тиждень виявлено 27 643 нових випадки зараження коронавірусом, померли 846 українців, одужали 71 270 осіб. Зауважимо, кількість видужалих пацієнтів порівняно з позаминулим тижнем знизилась на 10 284, а кількість госпіталізованих, навпаки, зросла – на 442. Читайте докладніше про ситуацію з коронавірусом за минулий тиждень.
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