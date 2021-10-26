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Коронавирус в Украине. За сутки зафиксировали более 19 тысяч новых случаев

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
26 октября, 08:20
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В Украине растет количество заболевших ковидом – в Минздраве опубликовали последние данные
Коронавирус распространяется по Украине
Коронавирус распространяется по Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошлые сутки, 25 октября, в Украине зафиксировали 19 120 новых случая COVID-19.

Об этом пишет пресс-служба Минздрава.

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Всего инфекцию подтвердили у 2 803 159 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 7340 жителей Украины (всего – 64 936). Вылечить удалось 2 390 112 инфицированных (9 738 – за последние сутки).

Статистика Минздрава
Статистика Минздрава / Фото: Минздрав

Когда в Украине будет пик COVID-19?

Пик заболеваемости COVID-19 прогнозируют на конец октября – середину ноября. За неделю количество летальных случаев от коронавируса в Украине увеличилось на 22%, а число новых случаев заболевания выросло на 11%.

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На сегодняшний день заполненность COVID-коек составляет 57%. Не исключено, что в ближайшее время красных зон станет больше.

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