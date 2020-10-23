Крушение Ан-26: начальника университета Воздушных сил отстранили от служебных обязанностей

Начальник Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба генерал-майор Александр Туринский отстранен от выполнения служебных обязанностей до окончательного официального установления всех обстоятельств и причин катастрофы самолета Ан-26Ш.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Сейчас же продолжается работа комиссии Минобороны по техническому расследованию крушения Ан-26Ш в Харьковской области и правительственной комиссии во главе с вице-премьером, министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Олегом Уруским.

В тренде МИД Украины выразил протест России из-за археологических раскопок в Крыму

Напомним, Уруский назвал основные причины катастрофы, среди которых есть как ошибки пилотов, так и технические неисправности самолета. По его словам, отказ системы ПРТ-24 привел к внештатной ситуации на борту, однако крушения самолета можно было избежать.

Также напомним, что 25 сентября в аэропорту Чугуева разбился самолет Ан-26, на борту которого находились курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил. Погибли 26 человек (7 офицеров и 19 курсантов университета Воздушных сил), спасся только один курсант.

Видео: Telegram-канал Х_Харьков

Реклама

Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом

Реклама