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Литва поставит Украине крупную партию "убийц орков"

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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13 июня, 18:59
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Журналист сообщил о запланированных поставках оружия
Украина получит специальные ружья от Литвы
Украина получит специальные ружья от Литвы / Фото: Коллаж: Сегодня

Литва передаст Украине большую партию оружия, а именно — 110 антидроновых ружей собственного производства общей стоимостью 1,5 млн евро. Их назвали "Убийца орков". Об этом сообщил литовский журналист Андрюс Тапинас в Twitter.

"Мы только что купили и поставим в ближайшее время 110 мощных противодронных пушек литовского производства – EDM4S Skywiers. Цена – 1 500 000 евро. Пушки будут распределены между 35 украинскими воинскими частями. И мы назвали их Оркрист – "Убийца орков". Толкин бы одобрил", — написал он.

Оружие для Украины

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина нуждается в поставках западного оружия, чтобы победить в войне с Россией.

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По его словам, Украине необходимо получить:

  • 1000 гаубиц калибра 155 мм;
  • 300 РСЗО;
  • 500 танков;
  • 2000 единиц бронетехники;
  • 1000 дронов.

Также стало известно, что тяжелое вооружение от Германии ждать минимум полгода. Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал Украине современное вооружение и объявил об обмене с Грецией. Однако появились проблемы: система ПВО Iris-T не будет доступна до ноября-декабря, а программное обеспечение для реактивной системы залпового огня Mars II придется основательно перепрограммировать.

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