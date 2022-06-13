Литва поставит Украине крупную партию "убийц орков"

Литва передаст Украине большую партию оружия, а именно — 110 антидроновых ружей собственного производства общей стоимостью 1,5 млн евро. Их назвали "Убийца орков". Об этом сообщил литовский журналист Андрюс Тапинас в Twitter.
"Мы только что купили и поставим в ближайшее время 110 мощных противодронных пушек литовского производства – EDM4S Skywiers. Цена – 1 500 000 евро. Пушки будут распределены между 35 украинскими воинскими частями. И мы назвали их Оркрист – "Убийца орков". Толкин бы одобрил", — написал он.
Оружие для Украины
Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина нуждается в поставках западного оружия, чтобы победить в войне с Россией.
По его словам, Украине необходимо получить:
- 1000 гаубиц калибра 155 мм;
- 300 РСЗО;
- 500 танков;
- 2000 единиц бронетехники;
- 1000 дронов.
Также стало известно, что тяжелое вооружение от Германии ждать минимум полгода. Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал Украине современное вооружение и объявил об обмене с Грецией. Однако появились проблемы: система ПВО Iris-T не будет доступна до ноября-декабря, а программное обеспечение для реактивной системы залпового огня Mars II придется основательно перепрограммировать.