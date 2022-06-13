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Литва поставить Україні велику партію "вбивць орків"

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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13 червня, 18:59
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Журналіст повідомив про заплановане постачання зброї
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Литва передасть Україні велику партію зброї , А саме – 110 антидронових рушниць власного виробництва загальною вартістю 1,5 млн євро. Їх назвали "Вбивця орків". Про це повідомив литовський журналіст Андрюс Тапінас у Twitter.

"Ми щойно купили і поставимо найближчим часом 110 потужних протидронних гармат литовського виробництва – EDM4S Skywiers. Ціна – 1 500 000 євро. Гармати будуть розподілені між 35 українськими військовими частинами. І ми назвали їх Оркріст – "Вбивця орків". Толкін би схвалив", — написав він.

Зброя для України

Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна потребує постачання західної зброї, щоб перемогти у війні з Росією

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За його словами, Україні необхідно отримати:

  • 1000 гаубиць калібру 155 мм;
  • 300 РСЗВ;
  • 500 танків;
  • 2000 одиниць бронетехніки;
  • 1000 дронів.

Також стало відомо, що важке озброєння від Німеччини чекати щонайменше пів року. Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв Україні сучасне озброєння та оголосив про обмін із Грецією. Однак виникли проблеми: система ППО Iris-T не буде доступна до листопада-грудня, а програмне забезпечення для реактивної системи залпового вогню Mars II доведеться ґрунтовно перепрограмувати.

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